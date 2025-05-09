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تمبروولفز يفرض التعادل على ووريرز في غياب «ملك الثلاثيات»

تمبروولفز يفرض التعادل على ووريرز في غياب «ملك الثلاثيات»
9 مايو 2025 11:25

لوس أنجليس (أ ف ب)

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استفاد مينيسوتا تمبروولفز على أكمل وجه من غياب ملك الرميات الثلاثية ستيفن كوري نجم ضيفه جولدن ستايت ووريرز للفوز عليه 117-93، وذلك في الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فارضاً التعادل 1-1 في سلسلة نصف نهائي المنطقة الغربية.
على ملعب «تارجيت سنتر» في مينيسوتا، برز في صفوف الفائز جوليوس راندل بتصدره قائمة أفضل المسجلين مع 24 نقطة، أضاف إليها 11 تمريرة حاسمة و7 متابعات، فيما أسهم أنتوني إدواردز بـ 20 نقطة و9 متابعات على غرار لاعب الاحتياط الكندي نيكيل ألكسندر-ووكر صاحب 20 نقطة، منها 4 ثلاثيات، وجايدن ماكدانييلز بـ 16 نقطة.
قال إدواردز: إن تحسن الأداء الدفاعي لفريقه لعب دوراً حاسماً في فوزه، بعد أداء هجومي ضعيف في خسارة المباراة الأولى (88-99).
أضاف ابن الـ 23 عاماً «شاهدنا إعادة للمباراة، ورأينا أن الأمر لم يقتصر على إخفاقنا في التسجيل فقط، بل كان أيضاً بسبب جهدنا الدفاعي وحدتنا على أرض الملعب، لم نكن على قدر المسؤولية».
وتابع: «لذا كنا ندرك أنه يتعيّن علينا تقديم أداء جيد».
عند الخاسر، كان الكونغولي جوناثان كومينجا من على مقاعد البدلاء أفضل المسجلين برصيد 18 نقطة، في حين أنهى جيمي باتلر اللقاء مع 17 نقطة، و7 متابعات، و4 تمريرات حاسمة.
وخاض ووريرز اللقاء من دون نجمه الأول كوري الذي عانى إصابة في العضلة الخلفية للفخذ في المباراة الأولى، لينجح تمبروولفز في فرض سيطرته في وقت مبكر من الربع الأول، حيث تقدم بنتيجة 25-7.
وتعرض تمبروولفز لنكسة بخروج إدواردز مصاباً في كاحله في الربع الثاني، لكنه أنهى الشوط الأول متقدماً بفارق كبير بنتيجة 56-39.
ورغم عودة إدواردز في بداية الربع الثالث، إلّا أن تمبروولفز تراجع أمام هجوم ووريرز، حيث سجل الثنائي باتلر وكومينجا ثماني نقاط لكل منهما، ليقلص الفارق إلى سبع نقاط فقط عند 62-55، مع تبقي أقل من سبع دقائق على نهاية الربع الثالث.
واستعاد تمبروولفز توازنه، لينهي الربع الثالث بتسجيله 20 نقطة مقابل 5 لضيفه، ويتقدم 85-65 قبل بداية الربع الأخير.
وبدا واضحاً عجز ووريرز من دون خطورة الثلاثيات القاتلة لنجمه كوري، فلم يجد نفسه في وضع يسمح له بتقليص الفارق، ما دفع مدربه ستيف كير إلى التسليم بالهزيمة قبل أربع دقائق من النهاية، فعمد إلى استبدال لاعبيه الأساسيين في وقت كان تمبروولفز يواصل إحكام قبضته على المباراة ليخرج فائزاً، ويفرض التعادل في السلسلة.

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
مينيسوتا تمبروولفز
جولدن ستايت ووريورز
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