شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة



أبوظبي (الاتحاد)

تُوج شباب الأهلي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بفوزه على الشارقة 2-1، في المباراة النهائية التي أقيمت باستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبوظبي، لينفرد «الفرسان» بالرقم القياسي في «البطولة الأغلى» برصيد 11 لقباً، كما أنه أكمل «الرباعية التاريخية» هذا الموسم، بعدما سبق له الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين، وسوبر إعمار، والسوبر الإماراتي القطري.

تقدم الشارقة بهدف ماركوس ميلوني في الدقيقة 14، ورد شباب الأهلي بهدفي يوري سيزار في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، و64.