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علوم الدار

نهيان بن زايد يتوِّج شباب الأهلي بكأس رئيس الدولة لكرة القدم

نهيان بن زايد يتوِّج شباب الأهلي بكأس رئيس الدولة لكرة القدم
9 مايو 2025 23:06

توَّج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، فريق شباب الأهلي، بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه اليوم على فريق الشارقة 2-1 في استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

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حضر مراسم التتويج معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وعبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومحمد بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم.
وأحرز شباب الأهلي اللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

المصدر: وام
نهيان بن زايد
كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم
شباب الأهلي
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