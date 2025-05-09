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المسكن الملائم

المسكن الملائم
10 مايو 2025 00:01

قرارات ومبادرات متلاحقة تجسِّد حرص القيادة الرشيدة على وضع المواطنين في صدارة الأولويات، وتوفير مستويات المعيشة الكريمة لهم ولأُسرهم، عبر تزويدهم بالمسكن الذي يلبّي احتياجاتهم، ويعزز رفاه الأسر المواطنة، ويضمن استقرارها الأسري والاجتماعي، سواء بإنشاء مشاريع سكنية متكاملة، أو تخصيص قطع أراضٍ، أو تقديم دعم مجتمعي من خلال إعفاءات أو خصومات من القروض السكنية.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، 14 مشروعاً سكنياً متكاملاً في إمارة أبوظبي، لتوفير 35 ألف منفعة سكنية جديدة تشمل 26 ألف وحدة سكنية جاهزة للمواطنين، بقيمة إجمالية تبلغ 82.7 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تطوير نحو 9 آلاف قطعة أرض سكنية.
القرار الذي تضمن أيضاً مجموعة من التسهيلات الإضافية في منظومة سداد القروض السكنية، يوسع دائرة المستفيدين من المواطنين، ويسهم في تطوير المجتمع والارتقاء به، كما يواكب خطط التوسع العمراني والتقدم التنموي، إلى جانب دوره المهم في توثيق الروابط الأسرية، ودعم مسيرة الإمارة نحو التنمية الشاملة.

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