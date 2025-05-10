منارة الدبلوماسية

تبذل الإمارات قصارى جهدها حتى يسود الأمن والرخاء ربوع العالم. وتمثل الدولة نموذجاً رائداً في الجمع بين الدبلوماسية الحكيمة والرؤية الإنسانية لتعزيز السلام والاستقرار؛ بفضل نهجها القائم على التسامح والتعايش. وانطلاقاً من إيمانها المطلق بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات والنزاعات بين الدول، يأتي ترحيب الإمارات بوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، في إطار حرص متواصل على تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، بما يعود بالنفع على الشعبين ومنطقة جنوب آسيا برمتها. الدعم الإماراتي المستمر لكل الجهود المبذولة لتعزيز السلام والنماء، يستند للعلاقات التاريخية المتينة التي تربط الدولة بالهند وباكستان ومختلف دول العالم. تسعى الإمارات بكل طاقتها إلى استثمار قوتها الناعمة وشبكة علاقاتها الطيبة مع الدول الصديقة والشقيقة لترسيخ رسالتها الحضارية في نشر السلام والوئام ونزع فتيل الأزمات؛ بهدف بناء جسور التفاهم، وتوطيد أركان الثقة والاحترام المتبادل بين الدول، لضمان استمرار جهود التنمية، وترسيخ الازدهار لصالح الشعوب والمجتمعات. ويجسد الاتصالان الهاتفيان اللذان أجراهما أمس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية مع معالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وزير خارجية الهند، ومعالي محمد إسحاق دار، نائب رئيس وزراء باكستان ووزير خارجيتها، دور الإمارات كمنارة للدبلوماسية، غايتها الأساسية.. مستقبل مزدهر للجميع.