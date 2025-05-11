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علوم الدار

حاكم الشارقة يستقبل محافظ آيتشي اليابانية

حاكم الشارقة يستقبل محافظ آيتشي اليابانية
11 مايو 2025 12:51

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأحد، في قصر البديع العامر، هيدياكي أومورا، محافظ محافظة آيتشي اليابانية.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة، في مستهل اللقاء، بمحافظ محافظة آيتشي والوفد المرافق له، وتبادل معهم الأحاديث الودية حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبناء العلاقات بين البلدين في المجال الفني ورعاية الفنانين ودعم الموهوبين.

وتعرف سموه إلى مبادرات الوفد الياباني في محافظة آيتشي والفعاليات الفنية التي تنظمها المحافظة، وأبرزها إقامة النسخة السادسة من ترينالي آيتشي في سبتمبر المقبل، واختيار الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مؤسسة ترينالي الشارقة للعمارة، مديراً فنياً للترينالي، والذي سيستضيف 66 فناناً من 22 دولة.

من جانبه أعرب الوفد برئاسة هيدياكي أومورا، عن شكره وامتنانه لصاحب السمو حاكم الشارقة على حفاوة الاستقبال، معبرين عن سعادتهم بالتواجد في إمارة الشارقة، ومثمنين جهود سموه في دعم المسيرة الفنية والمبادرات المختلفة التي تعزز مكانة الفن وتدعم الفنانين.

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كما أشاد رئيس الوفد بجهود الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، وخبرتها الواسعة والرائدة في مجال الفن المعاصر، على المستويين المحلي والعالمي، الأمر الذي أسهم في اختيارها مديرةً فنيةً لترينالي آيتشي، ما يشكل إضافة قيمة للمهرجان.

وتبادل سموه ومحافظ محافظة آيتشي الدروع التذكارية، متمنياً سموه التوفيق والنجاح للجميع في دعم المجال الفني وتعزيزه.

حضر الاستقبال بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، رئيسة مؤسسة ترينالي الشارقة للعمارة، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي، مدير مؤسسة الشارقة للفنون، وجون إيمانيشي، قنصل عام اليابان في دبي والإمارات الشمالية، وعدد من المسؤولين في القطاع الفني في محافظة آيتشي.

المصدر: وام
حاكم الشارقة
اليابان
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