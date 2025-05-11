روسيا وكازاخستان تحصدان «الشطرنج الخاطف» في «آسيوية العين»



العين (الاتحاد)



حقق الروسي إيفان زيمليانسكي، والكازاخستانية الوا نورمان لقبي الرجال والسيدات لفئة الشطرنج الخاطف لقطاع الأساتذة، ضمن بطولة آسيا، التي تتواصل في العين إلى 16 مايو الجاري، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 38 دولة.

حضر مراسم التتويج الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، الذي قام بتكريم الفائزين، إلى جانب هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد، وسط تنظيم متميز.

شهدت بطولة الرجال تألق النجم الروسي إيفان زيمليانسكي الذي تُوّج بلقب بطولة آسيا للشطرنج الخاطف، بعد أداء قوي جمع فيه 8 نقاط من أصل 9 جولات، محققاً 7 انتصارات وتعادلين، من دون أي خسارة، في بطولة ماراثونية عكست قوة المنافسة.

وجاء الإيراني سينا موحد في المركز الثاني برصيد 7.5 نقطة، متفوقاً على نخبة من كبار لاعبي آسيا، فيما حلّ الروسي رودك ماكريان ثالثاً، بعد تفوقه بكسر التعادل على عدد من اللاعبين من الصين والهند ولكل منهم 7 نقاط.

وفي فئة السيدات، تألقت الكازاخستانية الوا نورمان وخطفت لقب البطولة بعد منافسة محتدمة مع بطلة العالم فالنتينا جانينا، حيث تساوتا في النقاط، إلا أن نورمان حسمت المركز الأول بفضل أفضلية كسر التعادل.

وجاءت الصينية شويان سونج في المركز الثالث، بينما كانت المفاجأة الكبيرة في ابتعاد الروسية يكترينا لاجنو، بطلة العالم السابقة وصاحبة برونزية النسخة الأخيرة من بطولة العالم في نيويورك، عن منصة التتويج، واكتفائها بالمركز الـ 13، رغم فوزها الشهر الماضي بلقب بطولة أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وتصدر الأستاذ الدولي أحمد الخطيب من الأردن اللاعبين العرب في فئة الرجال برصيد 4.5 نقاط، وحقق فوزاً متميزاً في الجولة الأخيرة على لاعب بابوا غينيا الجديدة المخضرم ستيوارت فانسي.

وعلى صعيد السيدات، تألقت زينب المعمري، لاعبة منتخبنا ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بتسجيلها 4 نقاط ثمينة، بفوزها على لاعبات من منجوليا، أوزبكستان، الهند، وإندونيسيا، لتتصدر ترتيب اللاعبات العربيات.