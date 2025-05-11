ألونسو: الإعلان عن وجهتي قريباً



ليفركوزن (أ ف ب)



قال الإسباني شابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، أن الإعلان عن وجهته المستقبلية «ليس بعيداً»، ذلك بعد أن ودع جماهير فريقه في المباراة الأخيرة على ملعب باي أرينا.

وأعلن ألونسو نيته الرحيل عن النادي خلال الصيف، ليخوض الأحد مباراته الأخيرة في ليفركوزن والتي خسرها أمام بوروسيا دورتموند 2-4.

وتدور تكهنات حول انتقال ألونسو لتدريب ريال مدريد الإسباني، حيث فاز معه لاعباً بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وبات برشلونة قريباً جداً من حسم الفوز بلقب الدوري الإسباني، بعد فوزه على غريمه ريال 4-3، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن يرحل الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن تدريب الفريق الملكي فور نهاية الموسم، ما يمهد الطريق أمام ألونسو لخلافته.

وقال ألونسو «سوف نرى في المستقبل، ليس الأمر بعيداً، لكن يجب أن ننتظر، اليوم يتعلق الأمر بنادينا ولاعبينا».

وتابع «بالنسبة إلي، إنها نهاية حقبة رائعة في حياتي أريد أن استمتع بها، ومن ثم سنرى، كنت متأثراً وهذا النادي سيبقى دائماً في قلبي».

وعند سؤاله عن هدفه مع ناديه الجديد، أجاب ألونسو «أريد أن أكون سعيداً، مهما تطلب الأمر، أريد أن استمتع بما أقوم به».

تولى ألونسو تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022، وقاده إلى ثنائية الدوري والكأس دون هزيمة في موسم 2023-2024، وهو أول لقب في الدوري في تاريخ النادي.

في مارس 2024، أعلن ألونسو بقاءه مع النادي رغم التقارير التي أشارت إلى اهتمام ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ به، وجميعها أندية دافع عن ألوانها.

عند وصوله في 2022 كان الفريق يُصارع الهبوط، لكن ألونسو أعاد توجيه المسار بسرعة لينهي الموسم في المركز الخامس ويصل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وبفوزه باللقب الموسم الماضي، أنهى ألونسو العقدة التي لازمت النادي بسبب تاريخه الطويل في الوصافة والخسارات في النهائيات (5 وصافات في الدوري، 3 خسائر في نهائي الكأس وخسارة نهائي دوري الأبطال 2002)، ولو أنه احتل الوصافة في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في الموسم الماضي.

وفي موسم 2024-2025، نافس ليفركوزن بايرن حتى الأسابيع الأخيرة، وهو في طريقه لتحقيق ثاني أعلى عدد نقاط في تاريخه، على الرغم من خروجه من نصف نهائي الكأس أمام أرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثالثة، ومن دوري الأبطال أمام بايرن في ثمن النهائي.