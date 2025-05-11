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الريادة التكنولوجية

الريادة التكنولوجية
12 مايو 2025 00:15

مبادرات وشراكات دولية تبرمها أبوظبي والإمارات مع أهم مؤسسات التقنية والتكنولوجيا المتقدمة، في إطار سعيها لترسيخ مكانة الدولة والإمارة مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، من خلال توظيف أوجه التقنية في مختلف قطاعات المستقبل، إيماناً من القيادة الرشيدة بأهمية الريادة التكنولوجية في خلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، تعزز الاستدامة، وتخدم الإنسانية.
  «إم جي إكس» الشركة الإماراتية المتخصصة في مجال التكنولوجيا والتي يرأس مجلس إدارتها سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، استطاعت خلال فترة عام ونيف على تأسيسها، بناء شراكات مع شركات عالمية بارزة، مثل «مايكروسوفت» و«بلاك روك»، و«إكس إيه آي» و«إنفيديا»، ضمن أهدافها لتسريع تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات الحيوية.
الإمارات تؤمن بأن الذكاء الاصطناعي يشكل أساس مستقبلنا، وتدرك ضرورة تمكين وتسريع وتيرة الابتكار والتطورات التكنولوجية، والاستفادة من عملية التحول في الاقتصاد العالمي؛ لذلك فإن الشراكات والاستثمارات لشركة «إم جي إكس»، سواء المبرمة أو المستهدفة خلال الفترة المقبلة، تشكل عنصراً هاماً في إيجاد حلول للتحديات المشتركة، وتسهم بشكل فاعل في تأمين مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع.

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التكنولوجيا المتقدمة
الذكاء الاصطناعي
طحنون بن زايد
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