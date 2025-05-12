«فالكونز» و«سيتي» يحسمان التأهل إلى «الأولى» قبل الختام

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

احتفل فريقا «إيليت فالكونز» صاحب الصدارة، و«سيتي» صاحب «الوصافة» بحسم بطاقتي التأهل إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في الموسم المقبل 2025-2026، قبل الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية، والمقررة مساء الجمعة المقبل، والتي تختتم بها منافسات الموسم على مستوى دوري الهواة.

ويلعب إيليت فالكونز في الجولة الأخيرة أمام الموج، فيما يلتقي سيتي مع رويال، وتقام المباراتان في نادي الجزيرة الحمراء برأس الخيمة، على ملعبي استاد سعود بن صقر القاسمي والملعب الفرعي رقم (1).

وتُستكمل الجولة الأخيرة بإقامة ثلاث مباريات أخرى، تجمع جلف أف سي والاتفاق على ملعب مدرسة أب تاون، وبريسشن مع الصقور العربية على ملعب الدقة في ابن بطوطة مول، ودجاردنز يونايتد مع مدينات على ملعب النادي العربي في أم القيوين.

وحسم إيليت فالكونز، الذي يخوض موسمه الثاني فقط في دوري الثانية، لقب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة من 23 مباراة، حقق خلالها الفوز في 18 مباراة، مقابل تعادلين وخسارة واحدة، ويستعد الفريق للاحتفال بمعانقة درع البطولة في لقائه الأخير أمام الموج.

في المقابل، ضمن سيتي العودة السريعة إلى دوري الأولى بعد موسم واحد في الثانية، بحسمه المركز الثاني برصيد 55 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الاتفاق الثالث، حيث فاز في 17 مباراة، مقابل 4 تعادلات وخسارتين.

وفي جدول الترتيب، يأتي الاتفاق ثالثاً بـ50 نقطة، يليه بريسشن (42)، فرسان هسبانيا (37)، الصقور العربية (36)، جلف أف سي (36)، دجاردنز يونايتد (32)، مدينات (21)، رويال (18)، بينونة (15)، الموج (13)، وريجينال (12).

وانخفض عدد الفرق المشاركة هذا الموسم إلى 13 فقط، عقب انسحاب لافال يونايتد قبل انطلاقة الدوري، وصدور قرار من لجنة الانضباط بهبوط فريق لاليجا إتش بي سي وشطب نتائجه، وتغريمه 150 ألف درهم بسبب تغيّبه عن ثلاث مباريات متتالية.

وتنص لائحة البطولة على صعود البطل والوصيف إلى دوري الأولى، مقابل هبوط صاحبي المركزين الأخير وما قبله إلى دوري الدرجة الثالثة.

يُذكر أن دوري الثانية أعيد إطلاقه في موسم 2019-2020، وتوج كواترو بطلاً في النسخة الأولى، وتوالت بعدها ألقاب، جلف أف سي (2020-2021)، فرسان هسبانيا (2021-2022)، جلف يونايتد (2022-2023)، فليتوود يونايتد (2023-2024)، بينما شهد الموسم الحالي (2024- 2025)، صعود إيليت فالكونز وسيتي.