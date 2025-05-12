«طاولة الملك» تبسط هيمنتها على ألقاب «الشباب»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

فرض نجوم الشارقة سيطرتهم على بطولات «فئة الشباب» في منافسات كرة الطاولة لموسم 2024-2025، بعدما أهدى أحمد سعيد المسيبي «الملك» لقباً ثالثاً في الفئة ذاتها، بتتويجه بطلاً لـ «فردي الشباب الثانية»، عقب فوزه في النهائي على شقيقه محمد سعيد المسيبي، في المباراة التي أُقيمت على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، فيما تقاسم ثنائي النصر، الشقيقان علي وعبدالله الحواي، المركز الثالث.

شهدت البطولة مشاركة 28 لاعباً، مثلوا أندية الشارقة، النصر، الوصل، التعاون، شباب الأهلي، والمدام، وحضر مراسم التتويج أحمد البحر، عضو مجلس إدارة اتحاد الطاولة والأمين العام المساعد، الذي قام بتكريم الفائزين بالكؤوس والميداليات.

ويُعد لقب «فردي الشباب الثانية» الثالث للاعبي «الملك» في فئة الشباب خلال الموسم، بعد أن توج لي هونج بلقب «فردي الشباب الأولى» على حساب زميله علي الدمرداش، إلى جانب فوز الثنائي لي هونج وأحمد سعيد بلقب «زوجي الشباب» على حساب زميليهما علي الدمرداش وذياب طارق.

وكان الشارقة قد احتفل مؤخراً بتتويجه بلقب دوري الناشئين لكرة الطاولة لموسم 2024-2025، عقب فوزه على النصر في ختام المنافسات، محققاً «الدوري الذهبي» دون أي خسارة، ليُكمل موسماً مثالياً في فئتي الناشئين والشباب.