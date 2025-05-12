«الثُلاثية المحلية».. برشلونة يقترب من فض الاشتباك مع الريال!

عمرو عبيد (القاهرة)

بعد فوز برشلونة على ريال مدريد في «الكلاسيكو»، بالجولة الـ 35 من «الليجا»، تبقى أمام «البارسا» خطوة واحدة من أجل حصد «الثُلاثية المحلية» في هذا الموسم، بإضافة لقب الدوري إلى كأسي ملك إسبانيا والسوبر، ووقتها يفض «البلوجرانا» الاشتباك مع غريمه «الملكي»، فوق قمة قائمة خاصة جداً في الكرة الإسبانية، تخص الأندية التي تمكنت من الفوز بـ «الثُلاثية المحلية» عبر التاريخ، وهي قائمة لا تضم سوى «عملاقي الليجا» وحدهما.

الطريف أن برشلونة سبق ريال مدريد إلى هذا الأمر، من دون لعب مباراة السوبر، حتى بمسماها القديم، «كوبا إيفا دوارتي»، التي أقيمت خلال الفترة بين 1947 و1953، بمباراة واحدة بين بطل الدوري الإسباني وبطل كأس الملك، وحقق عبرها «البارسا» أول «ثُلاثية» في تاريخ الكرة المحلية الإسبانية، قبل 72 عاماً، في موسم 1952-1953، رغم عدم إقامة مباراة «السوبر القديم»، لأن القواعد قضت آنذاك بمنح «البلوجرانا» السوبر«أوتوماتيكياً»، كونه بطلاً لـ «ثُنائية» الدوري والكأس وقتها.

وبعد 36 عاماً، سجّل ريال مدريد اسمه في قائمة «أصحاب الثُلاثية المحلية»، عندما فاز بلقب «الليجا» في موسم 1988-1989 على حساب برشلونة، وكذلك كان الأمر في بطولة السوبر، التي تغلّب خلالها على «البارسا» أيضاً، بينما أضاف كأس الملك بعد الفوز على ريال بلد الوليد في النهائي، والغريب أن برشلونة سيكون على موعد مع «الثُلاثية المحلية» الثانية في تاريخه، بعد 36 عاماً أيضاً من إنجاز «الريال»، على حساب غريمه مُباشرة هذه المرة، في جميع البطولات!

وإذا كان التتويج بـ «الثُلاثية المحية» لا يبدو أمراً مألوفاً في إسبانيا، فإن ذلك ينطبق أيضاً على إيطاليا، التي لم تعرفه إلا مرتين فقط، بل إن الأولى أتت بطريقة غريبة جداً، عندما مُنح إنتر ميلان لقب «الكالشيو» بقرار إداري، عقب «فضيحة الكالشيوبولي» الشهيرة، والإطاحة بيوفنتوس، ليضيف «الأفاعي» لقب الدوري إلى كأس السوبر التي انتزعها أيضاً من «السيدة العجوز»، بجانب كأس إيطاليا التي حصدها بعد الفوز على روما في النهائي، وبعد 10 أعوام، نجح «اليوفي» في دخول تلك القائمة الإيطالية المحدودة، عندما جمع ألقاب الدوري والكأس والسوبر في موسم 2015-2016.

وبالطبع، لا يُمكن أن يفوز فريق بـ «ثُلاثية محلية» في ألمانيا إلا بايرن ميونيخ، وهو ما نجح فيه مرتين خلال موسمي 2012-2013 و2018-2019، بألقاب الدوري والكأس والسوبر، لكن يُذكر أنه قبل إقامة كأس السوبر الألماني، كانت تُوجد بطولة قديمة تحمل اسم كأس الدوري، وهي التي تُوّج بها 3 مرات في مواسم 1999-2000 و2004-2005 و2007-2008، وفي كل مرة كان «البافاري» يملك أيضاً البطولتين الرئيستين في ألمانيا، «البوندسليجا» وكأس الاتحاد الألماني.

باريس سان جيرمان يتربّع فوق قمة تلك القائمة بالقارة الأوروبية، بصورة غير عادية، حيث اعتاد حصد «الرُباعية المحلية» في فرنسا، وهو ما تكرر 4 مرات في مواسم، 2014-2015 و2015-2016 و2017-2018 و2019-2020، علماً بأن موسم «جائحة كورونا» شهد منحه لقب الدوري بقرار إداري، وكان الموسم الأخير في البطولة القديمة، كأس الدوري، ثم عاد «فريق الأمراء» للتتويج بالثُلاثية الفرنسية في الموسم الماضي، ويبدو قريباً أيضاً من تحقيقها هذا الموسم، بحصوله على لقب الدوري وكأس الأبطال «السوبر»، وخوضه نهائي الكأس بعد أسبوعين تقريباً، وهو ما قد يعني رفع رصيده التاريخي إلى التتويج بكل البطولات المحلية في فرنسا إلى 6 مرات.

الكرة الفرنسية عرفت ذلك الأمر مع فريقين آخرين أيضاً، سبقا «سان جيرمان» في الحقبة القديمة، إذ فاز سانت إتيان بـ «الثُلاثية» في موسم 1967-1968، وهو ما كرره مارسيليا لاحقاً في نُسخة 1971-1972، وبجانب النجاح الفرنسي الثُلاثي في هذا الأمر، تظهر 3 فرق إنجليزية في تلك القائمة، يتزعمها بالتأكيد مانشستر سيتي، صاحب «الرُباعية المحلية» في إنجلترا بموسم 2018-2019، بعد التتويج بـ «البريميرليج» وكأسي الاتحاد والرابطة والدرع الخيرية، ثم يأتي بعده مانشستر يونايتد بحصده ألقاب الدوري وكأس الاتحاد والدرع الخيرية في موسم 1993-1994، وهو ما حققه تشيلسي أيضاً في نُسخة 2009-2010.