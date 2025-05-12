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مدرب توتنهام: الفوز بالدوري الأوروبي سيغير النظرة العامة للنادي

مدرب توتنهام: الفوز بالدوري الأوروبي سيغير النظرة العامة للنادي
12 مايو 2025 21:48

لندن (أ ب)
قال الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام، إن الفوز بلقب الدوري الأوروبي وإنهاء 17 عاماً من دون بطولات للنادي، سيغير الصورة المأخوذة عن الفريق كونه دائماً ما يخفق في المواعيد المهمة.

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وسيكون الفوز على مانشستر يونايتد في نهائي إنجليزي خالص بالدوري الأوروبي في مدينة بلباو الإسبانية يوم 21 مايو الجاري، مهماً للغاية بالنسبة للمدرب الأسترالي، وليس له فقط، بل إن الفوز سيمنح الفريق بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وقال المدرب الأسترالي في يوم وسائل الإعلام بناديه: «بالنظر إلى الخلفية التاريخية لهذا النادي وما مر به خلال 20 عاماً الأخيرة، أشعر وأن تلك المباراة قد تكون نقطة تحول في الطريقة التي يتعامل بها النادي وبنظرته لنفسه». وأضاف: «حتى يحدث ذلك وبغض النظر عما ستحققه سيقول الناس إنك لم تفز بأي شيء، وفي لعبتنا في الحياة عموماً تلك الأشياء تحدد نظرة الناس لك».
ولم يحقق توتنهام أي لقب منذ فوزه بلقب كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة عام 2008، فيما جاء لقبه الأوروبي الأخير عام 1984 في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي، المسمى القديم لبطولة الدوري الأوروبي، وقبل ذلك حقق الفريق أكبر عدد من البطولات تحت قيادة مدربه بل نيكولسن بين عامي 1958 و1974 حينما فاز بآخر لقب للدوري الإنجليزي عام 1961 وكأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات أعوام 1961 و1962 و1967 وكأس الرابطة مرتين 1971و1973 وكأس أبطال الكؤوس عام 1963 وكأس الاتحاد الأوروبي عام 1972.

 

توتنهام
مانشستر يونايتد
الدوري الأوروبي
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