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إنجازات مشتركة

إنجازات مشتركة
13 مايو 2025 00:01

الإمارات وكازاخستان تعززان آفاق التعاون بينهما في قطاعات عديدة، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى أستانا، بهدف تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين، ودعم تطلعات الشعبين نحو مستقبل أكثر تقدماً وتطوراً، وتجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في بناء جسور الشراكة مع مختلف دول العالم؛ لدفع مسيرة التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
مباحثات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف، عكست مستوى العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، كما أبرزت الإرادة المشتركة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية، من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في القطاعات الرئيسة ذات الأولوية الوطنية، لاسيما في قطاعات الاستثمار والطاقة والبنى التحتية والاستدامة وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
الإمارات وظفت هذه الزيارة المهمة في مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات مشتركة بين البلدين الصديقين، ضمن نهجها بإرساء الأسس لبناء شراكات طويلة الأجل، تعزز الابتكار، والنمو الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي، وتعلي من قيم التعاون والتكاتف في مواجهة التحديات الإنسانية، وإيجاد حلول لها، بهدف بناء اقتصاد مستدام، وتأمين أفضل مقومات التنمية والاستقرار للدول والشعوب.

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الإمارات وكازاخستان
الإمارات
كازاخستان
خالد بن محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي
أستانا
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