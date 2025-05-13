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شباب المستقبل

شباب المستقبل
14 مايو 2025 00:01

استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفد المؤسسة الاتحادية للشباب وأعضاء مجالس الشباب المحلية ومجلس الإمارات للشباب، يؤكد على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتمكين الشباب، وتعزيز حضورهم في مختلف مجالات العمل الوطني، كما تراهن على شبابنا في مواصلة تحقيق طموحات الدولة التنموية وتقدمها وتعزيز المكتسبات الوطنية.
الإمارات تعمل، عبر مبادرات ومشاريع وسياسات، على صقل مهارات الشباب وتسخير طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية وابتكاراتهم للتقدم في مختلف مناحي الحياة، كونهم مرتكزاً رئيساً في رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل الوطن، وهم أساس في دعم مسيرتنا التنموية، والشريحة المجتمعية الأهم في تعزيز نهضة المجتمع، وتعزيز قدرته على مواجهة مختلف التحديات الملحة، وبناء مستقبل مستقر ومزدهر ومستدام.
نهج وطني رائد في الاستفادة من طاقات الشباب والاستماع لتطلعاتهم، وتوفير التدريب والتطوير المستمر لهم، والاحتفاء بإنجازاتهم وتكريمهم، والعمل على ترسيخ مفاهيم الانتماء وتعزيز الهوية الوطنية، إلى جانب احتضان طاقات الشباب ودفعهم نحو التميز والريادة في مختلف المجالات؛ بهدف إعداد أجيال شابة مؤهلة وقادرة على ابتكار الحلول الفعالة لجميع القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.

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