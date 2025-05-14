الأربعاء 14 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الحكم على دراج أستراليا في قضية وفاة زوجته!

الحكم على دراج أستراليا في قضية وفاة زوجته!
14 مايو 2025 10:58

سيدني (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«أسطورة الدراجات» يكشف تطورات معركته مع السرطان
الحكومة الأسترالية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية


حكمت محكمة مقاطعة جنوب أستراليا على الدراج الأولمبي الأسترالي روهان دينيس، بالحبس لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ على خلفية وفاة زوجته، الدراجة الأولمبية ميليسا هوسكينز، التي لقيت حتفها بعدما صدمها بسيارته.
وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية «أيه أيه بي»، أن دينيس ظهر في محكمة مقاطعة جنوب أستراليا، بعد أن أقر في وقت سابق بالذنب في تهمة ارتكاب فعل مشدد من المحتمل أن يتسبب في ضرر.
وأشار القاضي إيان بريس إلى أن دينيس تحمّل المسؤولية للأحداث، وتعاون بشكل كامل مع الشرطة، مضيفاً أنه غير مسؤول جنائياً في التسبب في وفاة زوجته.
ووقع الحادث بالقرب من منزل الزوجين في أديلايد عقب خلاف في 2023، وتوفيت هوسكينز «32 عاماً» في المستشفى، بعد أن صدمتها شاحنة صغيرة كان يقودها دينيس، والذي أفيد بأنه حاول مغادرة المكان لتهدئة الوضع.
وقال بريس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأسترالية، إن كلمة مأساة «لا تكفي لوصف ما حدث، لأن حجم الحزن والمعاناة والاضطراب الذي تسببت به تلك الأحداث في حياة من عرفوا زوجتك وأحبوها».
وافق دينيس على الالتزام بسلوك حسن لمدة عامين، وتم تعليق رخصة قيادته لمدة خمس سنوات.
وذكرت وكالة الأسترالية، أن بيتر والد هوسكينز قال، خارج المحكمة، إنه حان الوقت للعائلة للمضي قدماً، وقال: «نريد أن نستمر في أن نكون جزءاً أساسياً من حياة أطفالها ومستقبلهم، وكيفية القيام بذلك بطريقة ذات معنى وملائمة ستحتاج إلى وقت».
وتزوج دينيس وهوسكينز منذ عام 2018 ولديهما طفلان، وشاركت هوسكينز في أولمبياد 2012 و2016، وكانت جزءاً من الفريق الذي فاز ببطولة العالم في 2015.

أستراليا
الدراجات الهوائية
سيدني
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
ملعب «بيشان» جاهز لمباراة الشارقة وليون سيتي في «نهائي آسيا»
الرياضة
ملعب «بيشان» جاهز لمباراة الشارقة وليون سيتي في «نهائي آسيا»
اليوم 13:00
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الباراغواي بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الباراغواي بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:37
«حرب الصفقات» تشتعل بين ريال مدريد وليفربول!
الرياضة
«حرب الصفقات» تشتعل بين ريال مدريد وليفربول!
اليوم 12:31
شباب الأهلي يواجه طبيعت في «سلة آسيا»
الرياضة
شباب الأهلي يواجه طبيعت في «سلة آسيا»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©