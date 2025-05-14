الحكم على دراج أستراليا في قضية وفاة زوجته!

سيدني (د ب أ)



حكمت محكمة مقاطعة جنوب أستراليا على الدراج الأولمبي الأسترالي روهان دينيس، بالحبس لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ على خلفية وفاة زوجته، الدراجة الأولمبية ميليسا هوسكينز، التي لقيت حتفها بعدما صدمها بسيارته.

وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية «أيه أيه بي»، أن دينيس ظهر في محكمة مقاطعة جنوب أستراليا، بعد أن أقر في وقت سابق بالذنب في تهمة ارتكاب فعل مشدد من المحتمل أن يتسبب في ضرر.

وأشار القاضي إيان بريس إلى أن دينيس تحمّل المسؤولية للأحداث، وتعاون بشكل كامل مع الشرطة، مضيفاً أنه غير مسؤول جنائياً في التسبب في وفاة زوجته.

ووقع الحادث بالقرب من منزل الزوجين في أديلايد عقب خلاف في 2023، وتوفيت هوسكينز «32 عاماً» في المستشفى، بعد أن صدمتها شاحنة صغيرة كان يقودها دينيس، والذي أفيد بأنه حاول مغادرة المكان لتهدئة الوضع.

وقال بريس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأسترالية، إن كلمة مأساة «لا تكفي لوصف ما حدث، لأن حجم الحزن والمعاناة والاضطراب الذي تسببت به تلك الأحداث في حياة من عرفوا زوجتك وأحبوها».

وافق دينيس على الالتزام بسلوك حسن لمدة عامين، وتم تعليق رخصة قيادته لمدة خمس سنوات.

وذكرت وكالة الأسترالية، أن بيتر والد هوسكينز قال، خارج المحكمة، إنه حان الوقت للعائلة للمضي قدماً، وقال: «نريد أن نستمر في أن نكون جزءاً أساسياً من حياة أطفالها ومستقبلهم، وكيفية القيام بذلك بطريقة ذات معنى وملائمة ستحتاج إلى وقت».

وتزوج دينيس وهوسكينز منذ عام 2018 ولديهما طفلان، وشاركت هوسكينز في أولمبياد 2012 و2016، وكانت جزءاً من الفريق الذي فاز ببطولة العالم في 2015.