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«كيمريدج» تفتتح مكتباً في أبوظبي وتوقع مذكرة تفاهم مع «مبادلة للطاقة»

«كيمريدج» تفتتح مكتباً في أبوظبي وتوقع مذكرة تفاهم مع «مبادلة للطاقة»
14 مايو 2025 17:44

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة كيمريدج، وهي شركة إدارة أصول بديلة تركّز على قطاع الطاقة، ومقرها الرئيسي في نيويورك، عن توسعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط من خلال افتتاح مكتب لها في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
يؤكد افتتاح المكتب التزام كيمريدج نحو الشرق الأوسط، ويعزّز دور الشركة بوابة لاستثمارات الطاقة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام.
وتزامناً مع افتتاح المكتب في سوق أبوظبي العالمي، وقع كل من منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة، وبن ديل، الشريك الإداري لشركة كيمريدج، مذكرة تفاهم تمهيداً لتوطيد أطر التعاون في مجال الاستثمار في الغاز الطبيعي والغاز المسال.
وتأتي هذه المذكرة في أعقاب اتفاقية وقعتها الشركة مع شركة مبادلة للطاقة للاستحواذ على حصة أقلية في شركة «كيميردج سوتكس القابضة»، وهي الأولى من نوعها لشركة مبادلة للطاقة للاستثمار في مجال الطاقة في الولايات المتحدة.
وقال بن ديل إن افتتاح مكتبنا الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوسيع نطاق شراكتنا مع مبادلة للطاقة خطوة استراتيجية تعزّز علاقاتنا القوية في المنطقة، وتمكننا من الاستفادة من الفرص الجذابة ضمن منظومة الطاقة المتطورة، وتحقيق القيمة لجميع الأطراف المعنية، ونفتخر بأن نكون جزءاً من مسيرة النمو والتحول الاقتصادي في المنطقة، والمساهمة في استراتيجية الإمارات للطاقة.
من جهته، قال منصور محمد آل حامد: «يسعدنا تعزيز شراكتنا مع شركة كيمريدج من خلال توقيع مذكرة التفاهم، التي ستوفر إطاراً للمزيد من التعاون في المسقبل وتأتي بعد إعلان شراكتنا مؤخراً في الولايات المتحدة، ونشترك مع شركة كيمريدج في هدفنا لتحقيق نمو متسارع عبر سلسلة القيمة للغاز الطبيعي، وباعتبارنا شركة طاقة دولية، فنحن نتطلع للعمل معاً لدفع فرص استراتيجية جديدة».
ويقود فريق كيمريدج في الشرق الأوسط فيصل بن جلّون، المدير الإداري ورئيس منطقة الشرق الأوسط، والذي سوف يشغل أيضاً منصب مدير تنفيذي أول، وينضم بن جلّون إلى فريق كيمريدج من شركة مبادلة للاستثمار.
وقال فيصل بن جلّون إن مكتبنا الجديد في أبوظبي يشكل حلقة وصل بين عمليات كيمريدج في الولايات المتحدة الأميركية والشرق الأوسط، ليكون بمثابة مركز استراتيجي لتلبية الطلب الإقليمي المتزايد على أصول الطاقة عالية الأداء، حيث تحتل كيمريدج موقعاً رياديّاً في مجال الطاقة التقليدية والتحول في مجال الطاقة التي تعد أولويات رئيسة للمستثمرين والحكومات الإقليمية التي تتخذ خطوات مهمة نحو صافي الانبعاثات الصفرية.
وسيكون مقر مكتب كيمريدج الجديد في سوق أبوظبي العالمي، إذ حصلت الشركة على ترخيص من الفئة الرابعة من سلطة تنظيم الخدمات المالية في السوق لفرعها في أبوظبي لتقديم المشورة وتنظيم المعاملات والاستثمارات.
وقال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي إن سوق أبوظبي العالمي يرحب بشركة كيمريدج في أحد أكبر المراكز المالية الدولية في العالم، وأسرع مراكز إدارة الأصول نموًا في المنطقة، ويوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة مثالية لتوسع كيمريدج الإقليمي بفضل اللوائح التنظيمية القوية الخاصة بالاستثمارات البديلة بالإضافة إلى المنظومة الشاملة لإدارة الأصول ووجود مجتمع حيوي يقع في قلب «عاصمة رأس المال»، أبوظبي، ونحن نتطلع إلى العروض التي سوف تقدمها الشركة للشركاء والمستثمرين في العاصمة الإماراتية والمنطقة.

 

مبادلة للطاقة
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