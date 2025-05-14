نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد دولة الإمارات المشارك في القمة الخليجية - الأميركية بالرياض، عارضاً سموه رؤية الإمارات المتمثلة بأهمية العمل معاً لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وإيجاد حلول مستدامة للتحديات والأزمات الإقليمية، من خلال الحوار والدبلوماسية، بما يعزز التنمية، ويخدم مصالح الشعوب، ويحقق الازدهار.

مشاركة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في القمة، أكدت التقدم الدائم في مستوى الشراكة بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، والالتزام بالتعاون لتحقيق مستقبل مزدهر تنعم فيه شعوب المنطقة بالأمن والاستقرار، إلى جانب العمل في إطار مجلس التعاون على بناء الفرص المشتركة مع أميركا، خاصة في ظل ما تشهده دول الخليج من تطور في العديد من القطاعات الحيوية، كالتنمية الاقتصادية، والطاقة، والتكنولوجيا، والفضاء، وغيرها.

الإمارات التي تنشد ترسيخ أركان الاستقرار الإقليمي لكونه يشكل القاعدة الرئيسة المشتركة للتنمية والبناء والتقدم، تؤكد موقفها التاريخي الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة التعاون والتنسيق لإيجاد حل دائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، إلى جانب إيجاد أفق سياسي جاد يُفضي إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.