ريال مدريد يؤجل تتويج برشلونة!

مدريد (د ب أ)



فاز ريال مدريد بشق الأنفس على ضيفه ريال مايوركا بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة 36 بالدوري الإسباني لكرة القدم، ليؤجل تتويج غريمه برشلونة باللقب رسمياً.

أنهى مايوركا الشوط الأول متقدماً بهدف مبكر، سجله مارتن فالينت بعد مرور 11 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل العملاق المدريدي.

وفي الشوط الثاني، أدرك الريال التعادل بهدف كيليان مبابي في الدقيقة 68، وخطف الفوز بهدف قاتل سجله المدافع الشاب ياكوبو رامون في الدقيقة 95، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق مؤقتاً إلى 4 نقاط مع برشلونة الذي سيلاقي جاره إسبانيول، في الديربي، مساء الخميس.

أما مايوركا فتجمد رصيده عند 47 نقطة، وتراجع للمركز التاسع، ليصعب مهمته في انتزاع إحدى البطاقات المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.