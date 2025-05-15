لقاء القمة

لقاء قمة جمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أبوظبي، عزز مستوى الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين الصديقين اللذين تجمعهما رؤى مشتركة تستهدف دفع عجلة النمو العالمي ودعم الابتكار، والعمل معاً لمواجهة التحديات الراهنة، إضافة إلى دعمهما مختلف الجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

اللقاء التاريخي الذي تضمن مباحثات مهمة، وإعلان تدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي الشامل، يدفع مستوى التعاون في أسواق المال والأعمال بين البلدين، ويؤكد المكانة والدور اللذين تتمتع بهما القيادة الرشيدة ودولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تعكس المباحثات علاقات الصداقة والتحالف الاستراتيجي بين البلدين، وتؤكد حرص الدولة على مواصلة نهج التواصل، والتعاون الدولي، وبناء الشراكات لخدمة التنمية والاستقرار.

إرادة مشتركة لتحقيق تطور نوعي مستمر في العلاقات، وتعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، خاصة أن الإمارات من أبرز شركاء الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة والعالم، وتعتبر بوابة التجارة في الشرق الأوسط، كما حققت إنجازات كبيرة في مجال تهيئة بنيتها التحتية واقتصادها للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي الذي يعتبر قطاعاً مهماً في التعاون بين البلدين الصديقين، ومحركاً رئيساً لاقتصاد المستقبل.