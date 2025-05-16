هجن الرئاسة تسيطر على تحديات الحول والزمول في «ختامي الوثبة»



أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت، اليوم، فعاليات اليوم التاسع من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2025»، الذي يقام بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وخصصت المنافسات لأشواط الحول والزمول لمسافة 8 كلم، في الفترة الصباحية على مدار 13 شوطاً، لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

وشهدت الصباحية تألق لافت لهجن الرئاسة التي حصدت الناموس في 12 شوطاً وحققت هجن العاصفة الناموس في شوط واحد، وكما شهدت تألق ثنائي هجن الرئاسة سلطان بن محمد الوهيبي ب 7 نقاط ومحمد بن زتيون عتيق المهيري ب 5 نقاط.

وحلقت «الشاهينية» لهجن الرئاسة، بأول الأشواط للحول، مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، بعد أن كانت أول الواصلات إلى خط النهاية وحسمت الفوز والناموس بتوقيت وقدره 12:32:13، وطار «مبشر» لهجن الرئاسة، مع المضمر المجازف محمد عتيق بن زيتون المهيري، بصدارة الزمول في الشوط الثاني وأضاف النقطة الثانية للشعار الأحمر، بتوقيت وقدره 12:45:38، ووصلت هجن الرئاسة إلى النقطة الثالثة، بتألق «حشيمة» بفوزها بالشوط الثالث للحول، مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، بعد أن فازت بجدارة بوصولها إلى خط النهاية بتوقيت قدره 12:19:14 (أفضل توقيت).

وواصلت هجن الرئاسة تألقها، وحققت الناموس في الأشواط الرابع والخامس والسادس، عبر «هملول» مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، بتوقيت وقدره 12:47:78 دقيقة، وفازت «الشبابية» مع المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، في خامس الأشواط المخصص للحول، بتوقيت زمني قدره 12:12:49:28 دقيقة، وتفوقت «الطايفة» مع المضمر حمدان محمد بن مروشد في الشوط السادس المخصص للحول، بعد أن أكملت السباق في 12:32:93 دقيقة.

وأهدى «شاهين» هجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي، ناموس الشوط السابع المخصص للزمول، بعد أن وصل إلى خط النهاية في 12:46:40 دقيقة، وعادت هجن الرئاسة للتألق والتميز وحصدت الناموس في الأشواط من الثامن وحتى الثالث عشر، عبر «لافية» مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، في ثامن الأشواط للحول، بتوقيت قدره 12:23:32 دقيقة، و«بحور» مع المضمر محمد بن زيتون المهيري، في تاسع الأشواط للحول بعد أن وصلت إلى خط النهاية بتوقيت زمني قدره 12:44:16 دقيقة، و«مياس» مع نفس المضمر السابق، في عاشر الأشواط المخصص للزمول، بتوقيت قدره 12:50:60 دقيقة، و«علاج» مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، في الشوط الحادي عشر المخصص للحول، بعد أن كانت المطية أول الواصلات إلى خط النهاية في توقيت قدره 12:38:99 دقيقة، و«محبوبة» مع المضمر محمد بن زيتون المهيري، في الشوط الثاني عشر، المخصص للحول، بعد أن تفوقت على منافساتها ووصلت إلى خط النهاية في توقيت قدره 12:38:31 دقيقة، و«هملول» مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، في الشوط الثالث عشر والأخير المخصص للزمول، بعد أن وصل إلى خط النهاية في توقيت قدره 12:57:42 دقيقة.