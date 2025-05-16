لوس أنجلوس يستضيف أميركا في «فاصلة» التأهل إلى «مونديال الأندية»



ميامي (أ ب)



يستضيف لوس أنجلوس إف سي الأميركي، فريق أميركا المكسيكي 31 مايو الجاري، في مباراة فاصلة للصعود إلى نهائيات كأس العالم للأندية.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة كل من تشيلسي الإنجليزي في أتالانتا 16 يونيو المقبل، ثم الترجي التونسي في ناشفيل وفلامنجو البرازيلي في أورلاندو، ضمن منافسات البطولة.

ومن الضروري خوض تلك المباراة لإكمال الـ32 فريقاً في البطولة التي تنطلق 14 يونيو المقبل، وذلك لأن ليون المكسيكي تم استبعاده من البطولة بسبب مخالفة اللوائح بعدما اتضح أنه يتبع نفس المجموعة التي تملك نادياً آخر في البطولة وهو باتشوكا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن الموعد والملعب اليوم الجمعة، وذلك بعد عشرة أيام من رفض الاستئناف الذي تقدم به ليون ضد قرار استبعاده من البطولة، لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) في مدينة لوزان السويسرية.

وتبلغ قيمة المشاركة في البطولة، بالنسبة للوس أنجلوس أو أميركا، مبلغ 55. 9 مليون دولار يحصل عليها الفريق بشكل مبدئي من (الفيفا) كفريق من منطقة (كونكاكاف) بالإضافة إلى جزء من أرباح البطولة، ويعتمد ذلك على نتائج الفريق في البطولة التي ستقام في 11 مدينة أميركية.

وذكر الموقع الرسمي لـ «الفيفا» أنه في حال نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل، سيتم اللجوء إلى شوطين إضافيين وفي حال تواصل التعادل في المباراة سيتم تحديد الفائز عبر ضربات الترجيح.