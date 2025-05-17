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كريستال بالاس بطل كأس الاتحاد الإنجليزي

كريستال بالاس بطل كأس الاتحاد الإنجليزي
17 مايو 2025 21:57

لندن (رويترز) 

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سجل إبريتشي إيزي هدف المباراة الوحيد، ليقود كريستال بالاس إلى الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب تغلبه 1-صفر على مانشستر سيتي الذي أهدر له المصري عمر مرموش ضربة جزاء.
وسجل إيزي الهدف من هجمة مرتدة رائعة من لاعبي كريستال بالاس بدأت بمجموعة من التمريرات من الخلف إلى الأمام أنهاها دانييل مونوز بعرضية أرضية إلى داخل المنطقة، استقبلها إيزي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.
واحتسب الحكم ضربة جزاء لمصلحة السيتي في الدقيقة 34 بسبب عرقلة برناردو سيلفا في المنطقة، لكن مرموش أهدر الركلة، بعدما سدد في الزاوية اليمنى للمرمى، لكن الحارس دين هندرسون توقعها، واستبدل مرموش في الدقيقة 76 ليحل فيل فودن مكانه.
وألغى الحكم هدفاً سجله مونوز لكريستال بالاس في الدقيقة 58 بعد العودة إلى تقنية الفيديو بسبب وجود تسلل على إسماعيلا سار قبلها.
وأهدر السيتي هدفاً محققاً في الدقيقة 82 بتسديدة كلاوديو إتشيفيري الذي أفلت من الرقابة داخل المنطقة، لكن الحارس هندرسون تصدى لها ببراعة، وهذا أول لقب كبير لكريستال بالاس على مدى تاريخه الممتد لقرابة 120 عاماً.

كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
عمر مرموش
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