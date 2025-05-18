ليفركوزن لا يعاني ضغوط «مستقبل فيرتز»



ماينز (د ب أ)



أكد سيمون رولفس، المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن وصيف الدوري الألماني لكرة القدم، أن النادي لا يعاني من ضغوط، وسط تكهنات بإمكانية رحيل صانع اللعب الدولي فلوريان فيرتز هذا الصيف.

وقال رولفس بعد التعادل 2 -2 مع ماينز في الجولة الأخيرة من البوندسليجا: «لا نشعر بالتوتر، ولا نعمل تحت ضغط، لديه (فيرتز) عقد معنا حتى عام 2027».

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن فيرتز قد ينتقل إلى بايرن ميونيخ بطل البوندسليجا، فيما ذكرت تقارير أخرى أن مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين وريال مدريد الإسباني مهتمون باللاعب.

وأوضحت تقارير إعلامية أخرى أن شركة باير للأدوية، المالكة لليفركوزن أعطت الضوء الأخضر لبيع فيرتز، ولكن ليس بأقل من 150 مليون يورو (167 مليوناً و450 ألف دولار).

وأكد رولفس أن ليفركوزن في «المراحل النهائية» من بحثه عن مدرب جديد ليحل مكان الإسباني تشابي ألونسو، الذي سيغادر هذا الصيف وسط تكهنات حول اقترابه من تدريب مع ريال مدريد، وقال: «أعتقد أننا سنحسم الأمر في مايو».

وتضم قائمة المرشحين لتدريب ليفركوزن إريك تين هاج وسيسك فابريجاس وتشافي وساندرو فاجنر.