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عبدالله بن سالم القاسمي يهنئ رئيس الدولة وحاكم الشارقة بفوز نادي الشارقة بالبطولة الآسيوية

عبدالله بن سالم القاسمي يهنئ رئيس الدولة وحاكم الشارقة بفوز نادي الشارقة بالبطولة الآسيوية
18 مايو 2025 19:59

رفع سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بمناسبة فوز الفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم بلقب دوري أبطال آسيا 2.
وأكد سموه أن الإنجاز الآسيوي، الذي حققه فريق الشارقة لكرة القدم، يُحسب لدولة الإمارات العربية المتحدة ورياضتها، ويعكس اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على التفوق في مختلف المجالات، ودعمها اللامحدود لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويات القارية.
كما هنأ سمو نائب حاكم الشارقة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي واللاعبين والجهازين الفني والإداري وجماهير ومحبي النادي وأبناء دولة الإمارات الذين وقفوا وقفة الرجل الواحد خلف الفريق حتى تحقق الهدف وتوّج الشارقة باللقب الآسيوي.

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المصدر: وام
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