صناعة المستقبل

بخطى واثقة تمضي الإمارات نحو بناء اقتصاد صناعي متطور، قائم على المعرفة والابتكار بدعم من الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص. واليوم، مع انطلاق منتدى «اصنع في الإمارات» في دورته الأكبر، بمشاركة أكثر من 500 شركة عارضة تمثل 12 قطاعاً حيوياً، تتيح الدولة منصة استراتيجية جديدة تجمع المصنّعين والمستثمرين والخبراء ورواد الأعمال من الداخل والخارج، لاستكشاف فرص الشراكة والتوريد وآفاق التكنولوجيا، بما يسهم في دفع عجلة التصنيع المحلي، ويعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المستقبل، يحظى بأعلى مستويات التقدير من جانب الشركات والمؤسسات والحكومات عبر العالم. ومنذ انطلاق المبادرة عام 2021، أثبتت «اصنع في الإمارات» قدرتها على إحداث تحولات حقيقية في القطاع الصناعي، من خلال تحفيز الكفاءات الوطنية، وتمكين الشركات المحلية من التوسع إقليمياً وعالمياً، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وبناء منظومة صناعية مرنة ومستدامة، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.

وبنجاحه المتواصل عاماً بعد عام، يرسخ «اصنع في الإمارات» نفسه مشروعاً وطنياً يعكس الإصرار على تحقيق طفرات صناعية تعزز مكانة الإمارات الرائدة في صياغة مستقبل الاقتصاد في المنطقة والعالم، بمواصلة دفع عجلة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.