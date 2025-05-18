الإثنين 19 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

صناعة المستقبل

صناعة المستقبل
19 مايو 2025 00:15

بخطى واثقة تمضي الإمارات نحو بناء اقتصاد صناعي متطور، قائم على المعرفة والابتكار بدعم من الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص. واليوم، مع انطلاق منتدى «اصنع في الإمارات» في دورته الأكبر، بمشاركة أكثر من 500 شركة عارضة تمثل 12 قطاعاً حيوياً، تتيح الدولة منصة استراتيجية جديدة تجمع المصنّعين والمستثمرين والخبراء ورواد الأعمال من الداخل والخارج، لاستكشاف فرص الشراكة والتوريد وآفاق التكنولوجيا، بما يسهم في دفع عجلة التصنيع المحلي، ويعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المستقبل، يحظى بأعلى مستويات التقدير من جانب الشركات والمؤسسات والحكومات عبر العالم. ومنذ انطلاق المبادرة عام 2021، أثبتت «اصنع في الإمارات» قدرتها على إحداث تحولات حقيقية في القطاع الصناعي، من خلال تحفيز الكفاءات الوطنية، وتمكين الشركات المحلية من التوسع إقليمياً وعالمياً، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وبناء منظومة صناعية مرنة ومستدامة، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.
وبنجاحه المتواصل عاماً بعد عام، يرسخ «اصنع في الإمارات» نفسه مشروعاً وطنياً يعكس الإصرار على تحقيق طفرات صناعية تعزز مكانة الإمارات الرائدة في صياغة مستقبل الاقتصاد في المنطقة والعالم، بمواصلة دفع عجلة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

أخبار ذات صلة
علياء المزروعي تُطلع رائدات الأعمال الإيطاليات على المناخ الاستثماري التنافسي في الإمارات
انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"
الإمارات
الاقتصاد
القطاع الخاص
القطاع الحكومي
اصنع في الإمارات
التكنولوجيا
الصناعة
القطاع الصناعي
آخر الأخبار
الجواد «الشاهين» يحلق بلقب كأس رئيس الدولة للخيول في إيطاليا
الرياضة
الجواد «الشاهين» يحلق بلقب كأس رئيس الدولة للخيول في إيطاليا
اليوم 13:47
أحمد بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد نُسرّع الجهود لبناء منظومة إعلامية مستقبلية تعكس تطلعات دبي للريادة العالمية
علوم الدار
أحمد بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد نُسرّع الجهود لبناء منظومة إعلامية مستقبلية تعكس تطلعات دبي للريادة العالمية
اليوم 13:43
خورفكان يتوّج بكأس «البارالمبية» لرفعات القوة
الرياضة
خورفكان يتوّج بكأس «البارالمبية» لرفعات القوة
اليوم 13:42
مهرجان سباق دلما التاريخي.. فعاليات تراثية ورياضية في الأسبوع الأول
الرياضة
مهرجان سباق دلما التاريخي.. فعاليات تراثية ورياضية في الأسبوع الأول
اليوم 13:39
تتويج الإمارات بدرع مسابقة دوري تحت 16 سنة «ب»
الرياضة
تتويج الإمارات بدرع مسابقة دوري تحت 16 سنة «ب»
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©