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الرياضة

نابولي والإنتر.. بطل «الكالشيو» يتأجل إلى «الجولة الأخيرة»

نابولي والإنتر.. بطل «الكالشيو» يتأجل إلى «الجولة الأخيرة»
19 مايو 2025 01:38

 

روما (أ ف ب)

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فشل الإنتر حامل اللقب في استغلال تعثر نابولي أمام مضيفه بارما سلباً لاستعادة الصدارة منه، وذلك بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه لاتسيو 2-2، في قمة المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وبقي نابولي الساعي لاستعادة اللقب من الإنتر، في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمامه، وتأجل حسم التتويج إلى المرحلة الأخيرة الأحد المقبل، عندما يلعب الأول على أرضه أمام ضيفه كالياري، ويحل الثاني ضيفاً على كومو.
وفرط الإنتر الذي بلغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سيلاقي باريس سان جيرمان الفرنسي في ميونيخ في 31 مايو الحالي، في تقدمه على لاتسيو مرتين وخرج متعادلاً، وأبقى مصير اللقب بين يدي الفريق الجنوبي بقيادة مدربه أنتونيو كونتي.
وكان الإنتر تخلى عن الصدارة بخسارته أمام ضيفه روما 0-1 في المرحلة الرابعة والثلاثين، عندما استغل نابولي تعثره بفوزه على تورينو 2-0.
على ملعب «جوزيبي مياتسا» في ميلانو، منح المدافع الالماني يان بيسيك التقدم لأصحاب الأرض مستغلاً كرة مرتدة من الدفاع فتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى (45+2).
وأدرك لاتسيو التعادل عبر مهاجمه الدولي الاسباني السابق بيدرو إثر تمريرة من الدولي الأوروجوياني ماتياس فيسينو (74).
وأعاد الدولي الهولندي دنزل دمفريس التقدم للإنتر برأسية قوية من مسافة قريبة، إثر ركلة حرة جانبية انبرى لها القائد الدولي التركي هاكان تشالهانأوغلو (80).
وحصل لاتسيو على ركلة جزاء اثر لمسة يد على بيسيك فانبرى لها بيدرو بنجاح مدركاً التعادل (90).
وسجل المهاجم النمسوي ماركو أرناوتوفيتش هدفاً ألغي بداعي التسلل (90+8).

الدوري الإيطالي
الكالشيو
نابولي
إنتر ميلان
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