الأربعاء 21 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الزمالك المصري يرفض تظلم «زيزو»!

الزمالك المصري يرفض تظلم «زيزو»!
20 مايو 2025 22:19

القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
استقالة رئيس «المصري البورسعيدي»!
الزمالك يلجأ إلى المحكمة الرياضية بسبب قرار لجنة التظلمات

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، اليوم، رفض التظلم المقدم من أحمد مصطفى «زيزو»، لاعب الفريق، مع تأييد العقوبات الانضباطية الموقعة عليه خلال الفترة الأخيرة، مع تأكيدات إعلامية بتوقيع اللاعب على عقود انتقاله إلى الأهلي المصري.
وذكر الزمالك، عبر مركزه الإعلامي اليوم، أن مجلس الإدارة قرر عقب جلسة الاستماع والتحقيق التي خضع لها اللاعب، بناء على طلبه، والتي شهدت تبريره للأخطاء التي ارتكبها، من غياب عن التدريبات وغيرها، دون أي سند مقنع.
وأضاف: «تقرر تنفيذ كافة العقوبات الانضباطية الموقعة على اللاعب، بناء على تصرفاته الأخيرة، طبقاً للائحة الفريق».
وكان زيزو انقطع عن حضور تدريبات الزمالك قبل أن يتم توقيع عقوبات عليه، ليتقدم بعدها بتظلم ضد هذه العقوبات، لكن تم رفض التظلم اليوم.

الزمالك
الأهلي المصري
أحمد زيزو
الدوري المصري
آخر الأخبار
5 مباريات لمنتخب الناشئين في «آسيوية الجودو» غداً
الرياضة
5 مباريات لمنتخب الناشئين في «آسيوية الجودو» غداً
اليوم 13:15
ماذا قال ميلوش لجمهور الوصل بعد 719 يوماً و«ثلاثية تاريخية»؟
الرياضة
ماذا قال ميلوش لجمهور الوصل بعد 719 يوماً و«ثلاثية تاريخية»؟
اليوم 13:14
685 مليون درهم أرباح الاتحاد للطيران للربع من 2025 بنمو 30%
اقتصاد
685 مليون درهم أرباح الاتحاد للطيران للربع الأول من 2025 بنمو 30%
اليوم 12:21
"أبوظبي للاستثمار" يطلق حملة لتنمية مهارات جيل جديد من قادة الصناعة الإماراتيين
اقتصاد
"أبوظبي للاستثمار" يطلق حملة لتنمية مهارات جيل جديد من قادة الصناعة الإماراتيين
اليوم 12:14
السعودية تفرض غرامة مالية على الحجاج المخالفين
الأخبار العالمية
السعودية تفرض غرامة مالية على الحجاج المخالفين
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©