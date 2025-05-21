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بيلينجهام يخضع لجراحة

بيلينجهام يخضع لجراحة
21 مايو 2025 20:41

 
مدريد (د ب أ)

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يستعد النجم الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام للخضوع لعملية جراحية في الكتف، بعد انتهاء مشوار فريقه ريال مدريد الإسباني ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، وفقاً لتقارير إعلامية.
ويعاني بيلينجهام من تلك المشكلة منذ فترة، فيما تشير التقارير في إسبانيا إلى أنه سيغيب عن الأسابيع الستة الأولى من الموسم المقبل.
وتعرض بيلينجهام للإصابة عندما سقط بشكل خاطئ خلال مباراة جرت في 23 نوفمبر الماضي، وظل يلعب وهو يعاني من الألم منذ ذلك الحين.
ويشارك الريال في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الحديث، والتي تقام في الولايات المتحدة بين 15 يونيو و13 يوليو القادمين، بمشاركة 32 فريقاً. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن تقارير إخبارية أن بيلينجهام «21 عاماً» سيخضع للجراحة بعد المونديال، ليظل فترة ليست بالقصيرة بعيداً عن المستطيل الأخضر.
ومن المتوقع أن يتم استبعاد بيلينجهام عن مباراتي منتخب إنجلترا في تصفيات كأس العالم 2026 ضد منتخبي أندورا وصربيا في سبتمبر المقبل.
ويعلن الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، الجمعة، قائمة الفريق لمباراته ضد أندورا بتصفيات المونديال، وكذلك للقائه الودي ضد منتخب السنغال الشهر القادم، وربما يقرر عدم استدعاء بيلينجهام لمنحه قسطا من الراحة.
وشارك لاعب خط الوسط في 52 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 14 هدفاً وينهى فريقه الموسم في المركز الثاني بعد برشلونه الفائز باللقب.

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