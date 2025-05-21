«إليفيت» تستحوذ على مجموعة «رايز جروب» الشرق الأوسط



دبي (الاتحاد)

أعلنت «إليفيت»استحواذها على مجموعة «رايز جروب»، المتخصصة في تقديم خدمات الاستشارات التجارية في الشرق الأوسط، في صفقة يتوقع استكمالها مع انتهاء الموافقات التنظيمية المعتمدة.

وقالت الشركة، إن هذا الاستحواذ يمثل خطوة استراتيجية تعزز توسع «إليفيت» على الصعيد العالمي في مجالي مبيعات الشراكات وتمثيل العلامات التجارية، مستفيدة من الخبرات «رايز». كما يتيح لها وصولاً مباشراً إلى أسواق المنطقة، مع إضافة مكاتب «رايز» في أبوظبي ودبي والرياض وجدة إلى حضورها الحالي في الأميركتين وأوروبا وآسيا وأستراليا.وقال آل جويدو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إليفيت»: «تمثل هذه الخطوة بداية فصل جديد لـ(إليفيت)، مع توسعنا نحو واحد من أكثر الأسواق حيويةً ونمواً في العالم، والاستفادة من نجاح (رايز) في بناء سمعة قوية بفضل سجلها الحافل، ونتطلع إلى الجمع بين خبراتنا العالمية ».

وكجانب من هذا الاستحواذ، سيتولى المؤسسان المشاركان لـ«رايز»، سيث هولمز وتوم بيرينغتون، أدواراً قيادية أساسية ضمن «إليفيت»، ليقدما رؤيتهما وخبراتهما الاستراتيجية ويساهما في توسيع نطاق عمل الشركة على مستوى العالم. كما سينضم 60 موظفاً من «رايز» إلى فريق «إليفيت» العالمي، الذي يضم ما يقارب 500 موظف، لإدارة مكاتب «إليفيت» في الرياض ودبي.

ومن جهته، قال توم بيرينغتون، العضو المنتدب لدى «رايز»: «يشكل الانضمام إلى (إليفيت) محطة مفصلية تدفع (رايز) نحو العالمية. ونحن متحمسون للفرص الواعدة التي تتيح لنا توسيع عملياتنا والمساهمة في المشاريع الضخمة التي تشهدها قطاعات الرياضة والثقافة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».