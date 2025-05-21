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دعم التكنولوجيا

دعم التكنولوجيا
22 مايو 2025 00:15

تدشين أكبر مجمّع للذكاء الاصطناعي في أوروبا، في مشروع مشترك بين الإمارات وفرنسا، يُتوِّج الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، ويرفع من وتيرة التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، حيث سيعمل المجمع الذي سيقام في منطقة باريس ويبدأ عملياته التشغيلية بحلول عام 2028، على إنشاء بنية تحتية سيادية ومستدامة وتنافسية وعالمية للذكاء الاصطناعي على مستوى القارة الأوروبية.
 المشروع يبرز دور الإمارات المهم إقليمياً ودولياً في دعم الازدهار العالمي عبر الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، كما يؤكد حرصها الدائم على تعزيز منظومة الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومواصلة دفع عجلة الابتكار، وتسريع الإنجازات التكنولوجية، تجسيداً لالتزامها الراسخ بتطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة ومستدامة، وبما يسهم في خدمة البشرية، وتعزيز مسيرة التقدم العالمي. 
الإمارات تؤمن بأهمية الشراكة في تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمعات، وتعزيز جودة الحياة فيها، كما تعمل على تعزيز التعاون مع الدول لتطوير بنية تحتية تدعم الذكاء الاصطناعي الشامل في مختلف مناطق العالم؛ نظراً لأهمية هذا القطاع الحيوي مستقبلاً في تحقيق إنجازات نوعية بمجالات التعليم، والصحة، والخدمات العامة، والأعمال والتجارة والصناعة، كما يفتح آفاقاً جديدة للبحث العلمي، والابتكار، والنمو الاقتصادي المستدام.

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