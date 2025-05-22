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إغاثة عاجلة

إغاثة عاجلة
23 مايو 2025 00:01

الإمارات تعمل في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإغاثية على مواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي يعاني بشدة جراء إغلاق المعابر لأكثر من شهرين، بالتزامن مع جهود تبذلها مع الشركاء في العالم؛ لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، بشكل عاجل ومكثف وآمن، ودون أي عوائق، في ظل تحذيرات دولية من إمكانية وصول السكان إلى حد المجاعة.
وفي خطوة عاجلة، وصلت قافلة إماراتية لمستلزمات المخابز إلى غزة؛ لدعم السكان والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتصاعدة في القطاع، حيث تؤمِّن هذه المستلزمات إعادة تشغيل المخابز التي توقفت عن العمل بسبب منع دخول المواد الأساسية، لتضاف إلى سلسلة الجهود التي بذلتها الدولة لدعم الأشقاء من خلال تقديم مستلزمات صحية وغذائية وإيوائية، إلى جانب إقامة مستشفيات ميدانية، وتوفير مياه صالحة للشرب، وعلاج مرضى فلسطينيين في مستشفيات الإمارات.
الإمارات تواصل دعمها الإنساني الحثيث للشعب الفلسطيني الشقيق، للتخفيف من شدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، كما تبذل جهوداً إقليمية ودولية، لاستئناف اتفاق الهدنة، ووقف إطلاق النار، وصولاً إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة بالحياة الكريمة والآمنة، وتحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

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