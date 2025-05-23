نابولي بطل الدوري الإيطالي للمرة الرابعة



نابولي (أ ف ب)

توّج نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما فاز على ضيفه كالياري بهدفين نظيفين، في افتتاح المرحلة 38 «الأخيرة»، مجرّداً الإنتر من اللقب على الرغم من تغلبه على مضيفه كومو بالنتيجة عينها.

ويدين نابولي الذي تفوّق على الإنتر بفارق نقطة واحدة في الترتيب العام، بلقبه الثاني خلال ثلاثة مواسم، إلى ورقتيه الرابحتين، لاعب الوسط الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 39، ومهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 50.

وأنهى نابولي الموسم برصيد 82 نقطة في المركز الأول، بينما أحرز الإنتر، المتوج باللقب في الموسم الماضي، المركز الثاني برصيد 81 نقطة.