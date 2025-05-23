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جرائم تتكشف

جرائم تتكشف
24 مايو 2025 00:01

حقيقة الجيش السوداني تتكشف أكثر مع كل يوم يستمر فيه الصراع، كما تظهر للعلن الجرائم التي ارتكبتها «سلطة بورتسودان» بحق الشعب السوداني الشقيق، وإطلاقها للافتراءات والأكاذيب في محاولة واضحة لتشتيت الانتباه عما اقترفه الجيش من فظائع إنسانية في السودان، تمثلت في القتل الجماعي للمدنيين، وتنفيذ الهجمات العشوائية على المناطق السكنية باستخدام الأسلحة الكيماوية، إضافة إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
لم تنجح أي محاولة من طرف الجيش السوداني لتضليل الرأي العالمي، بل على العكس تتوالى كل يوم التقارير الدولية التي تثبت ارتكابه جرائم بحق الشعب السوداني، وآخرها ما توصلت إليه الولايات المتحدة الأميركية من استخدام الجيش السوداني أسلحة كيماوية خلال الصراع، ما ترتب عليه فرض عقوبات أميركية عليه تتضمن قيوداً على الصادرات الأميركية، وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية، حيث ستدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ أوائل الشهر المقبل.
جرائم الجيش السوداني، تؤكد فشله في توظيف الدعاية الزائفة لإطالة أمد الصراع، وتستوجب رضوخه لمطالبات المجتمع الدولي بالالتزام بجهود تحقيق السلام، والوقف الفوري للحرب بين أطراف الصراع؛ لأن الشعب السوداني يستحق مستقبلاً أفضل يقوم على الكرامة والأمن والتنمية، من خلال مسار سياسي يؤدي إلى تشكيل حكومة يقودها المدنيون، تضع مصالح وأولويات الشعب الشقيق فوق كل اعتبار.

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