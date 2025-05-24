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إنفانتينو يلمح إلى مشاركة رونالدو في «مونديال الأندية»

إنفانتينو يلمح إلى مشاركة رونالدو في «مونديال الأندية»
24 مايو 2025 18:58

 
لندن (د ب أ)

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قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، إن هناك مفاوضات بشأن انتقال قد يشهد مشاركة كريستيانو رونالدو في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام الشهر المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن فريق النصر السعودي، الذي يلعب له رونالدو، فشل في التأهل للبطولة الجديدة التي تمت زيادة عدد الفرق المشاركة بها إلى 32 فريقاً للمرة الأولى، ولكن إنفانتينو بدا وكأنه يلمح إلى احتمال انتقال رونالدو «40 عاماً إلى نادٍ آخر يتيح له المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة الاتحاد الدولي بشكلها الجديد.
قال إنفانتينو في حديثه مع اليوتيوبر «أي شو سبيد»: «رونالدو قد يلعب مع أحد الفرق أيضاً في كأس العالم للأندية، هناك مناقشات».
وأضاف: «نعم كريستيانو رونالدو ربما يلعب في مونديال الأندية، هناك مفاوضات مع بعض الأندية، فمن يدري ما إذا كان هناك نادٍ يتابع ومهتم بالتعاقد مع رونالدو في كأس العالم للأندية».
وقدم «الفيفا» فترة انتقالات إضافية تمتد من أول إلى 10 يونيو، لتمكين الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية من إتمام صفقاتها في الوقت المناسب للبطولة التي تقام في الولايات المتحدة في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 13 يوليو.
وانضم رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، للنصر في 2022 بعدما ترك مانشستر يونايتد في منتصف الموسم.
واقترب عقده من الانتهاء مع النصر هذا العام، ولكن تقارير ذكرت إنه اقترب من الموافقة على التجديد لفريقه الحالي.
وتعرض إنفانتينو لانتقادات شديدة بسبب تسهيله مشاركة ليونيل ميسي وفريق إنتر ميامي في كأس العالم للأندية، رغم أن الفريق الأميركي ليس بطلاً للولايات المتحدة أو لأحد الألقاب القارية.

السعودية
الدوري السعودي
النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
مونديال الأندية
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الفيفا
جياني إنفانتينو
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