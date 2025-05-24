رسخت الإمارات مكانتها منارة للتقدم والابتكار بمختلف القطاعات الحيوية، خاصة قطاع الطاقة؛ بفضل رؤية القيادة الرشيدة وجهود مؤسساتنا الوطنية الرائدة، وفي طليعتها «أدنوك». تجسد الشركة الوطنية طموح الإمارات في تحقيق الريادة العالمية، بتعزيز أمن الطاقة، ومواصلة الاضطلاع بدورها العالمي مزوداً موثوقاً للطاقة، ودفع عجلة التنمية المستدامة. جهود مخلصة، تقوم بها الشركة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، تعمل على تطوير بنية تحتية نوعية، تدعم مرونة واستدامة سلسلة إمدادات الطاقة، بمشروعات رائدة من نوعها، مثل مشروع «القباب الملحية»، في جبل الظنة، لتخزين المواد الهيدروكربونية، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة. تعزز النجاحات البارزة والإنجازات التقنية الكبيرة والمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها «أدنوك» قدرات الدولة على مواجهة تحديات المستقبل بخطوات استراتيجية متواصلة، تشمل تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير حلول مبتكرة مستدامة تقلل الانبعاثات، وبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام مدعوم بقدرات صناعية متطورة. مساهمات «أدنوك» الكبرى في النهضة الوطنية لا تقتصر فقط على إنتاج وتصدير الطاقة، ودفع حدود الابتكار إلى أقصى مدى، بل تتجسد أيضاً في سعيها المتواصل لبناء مجتمع مزدهر من خلال تمكين الكفاءات الوطنية، وزيادة مشاركة المرأة الإماراتية في العمليات التشغيلية، فيما يعكس رؤية شاملة تجمع بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.