شباب الأهلي.. احتفالية «اللقب التاسع» لـ «أدنوك للمحترفين»

مراد المصري (أبوظبي)

تسلم سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، درع «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وعبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، وذلك عقب المباراة التي تفوق فيها «الفرسان» على الجزيرة 2-1، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن «الجولة 26» والأخيرة، لينهي الفريق الذي حصد لقبه التاسع، البطولة في المركز الأول برصيد 63 نقطة، و«فخر أبوظبي» في المركز السابع وله 37 نقطة، تقدم الجزيرة بهدف برونو في الدقيقة الخامسة، وعاد شباب الأهلي بهدفي لوكا من ضربة جزاء في الدقيقة 54، ومؤنس دبور في الدقيقة 62.