

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» إطلاق «بوابة الشارقة للاستحواذ»، أول منصة حكومية رقمية على مستوى المنطقة، تتيح للشركات والمستثمرين إتمام عمليات الدمج والاستحواذ في الشارقة في مناخ من الثقة والشفافية؛ بهدف تسريع النمو وتعزيز المرونة والاستقرار وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى أسواق الإمارة، وذلك بالشراكة مع شركة «ترانس وورلد»، إحدى أبرز الشركات العالمية في تقديم خدمات الاستشارات في هذا القطاع.

وتقدم «المنصة» قيمة نوعية مضافة متعددة الأبعاد للمستثمرين الذين يمكنهم الوصول إلى الشركات المتواجدة في الشارقة من كافة أسواق العالم، وللشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والأسواق المحلية على حد سواء. إذ تعد تحولاً استراتيجياً في منهجية بناء الجسور بين رؤوس الأموال والفرص الواعدة، وتعزيز ديناميكية السوق، وتوفير بدائل مرنة للتوسع، أو الانسحاب، أو إعادة التموضع، بما يعزز من استقرار الأعمال وتنوعها، كما تدعم مساعي التكامل الاقتصادي، وترسخ مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً مؤثراً على خريطة الاقتصاد العالمي.

وجاء إطلاق هذه المنصة ثمرة لاتفاقية تعاون بين «استثمر في الشارقة» و«ترانس وورلد»، وقعها محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» وأحمد إبراهيم المدير التنفيذي لشركة «ترانس وورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، حيث تجسد الاتفاقية المساعي المستمرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يرتقى بفعالية المنظومة الاستثمارية في الإمارة.

وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ «استثمر في الشارقة»: «تمثل هذه المنصة خطوة استراتيجية ضمن جهود (استثمر في الشارقة) لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً موثوقاً لعمليات الدمج والاستحواذ في أسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة، فهذا القطاع يُعد من أكثر القطاعات الاستثمارية الواعدة، ويحمل فرصاً كبيرة للنمو والتوسع، مدعوماً بمقومات الشارقة الاقتصادية والتشريعية التي تجعل منها بيئة مثالية لعقد الصفقات وإطلاق التوسعات النوعية».

وأضاف المشرخ: «من خلال شراكتنا مع (ترانس وورلد)، نفتح نافذة جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين، تجمع بين الخبرة العالمية، والرؤية التنموية المحلية، والتكنولوجيا، لتقديم تجربة سلسة وآمنة وفعّالة، فهذه المنصة لا تواكب فقط التحولات في بيئة الأعمال، بل تضع الشارقة في موقع الريادة لصناعة فرص النمو المستقبلي على مستوى المنطقة».

ومن جهته، قال أحمد إبراهيم، المدير التنفيذي لترانس وورلد في دول مجلس التعاون الخليجي: «إطلاق بوابة الشارقة للاستحواذ مع (استثمر في الشارقة) خطوة استراتيجية تعكس التزامنا بتمكين المستثمرين وتعزيز مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً للنمو الذكي. ونحن فخورون بهذه الشراكة التي تمثل نموذجاً للتعاون الهادف إلى بناء منظومة استثمارية متكاملة ومستدامة.

نتطلع إلى النتائج بعيدة المدى التي ستحققها هذه المنصة في دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز فرص النمو، حيث نؤمن بأن الرقمنة والشراكات الذكية هي محركات المرحلة المقبلة من التطوير الاقتصادي». وأضاف إبراهيم: سيتم إدراج الفرص الاستثمارية المختارة في الشارقة على موقع «استثمر في الشارقة» في «بوابة الشارقة للاستحواذ»، مع تحديثها بانتظام، وإتاحة التسجيل لأصحاب الشركات الباحثين عن التوسع أو التخارج، وللمستثمرين المهتمين بدخول السوق الإماراتي بصفقات استراتيجية.