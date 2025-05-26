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شراكات تنموية

شراكات تنموية
27 مايو 2025 01:00

شراكات إماراتية ممتدة حول العالم، تستهدف دفع أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز مجالات التنمية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وبناء جسور التواصل الثقافي والحضاري والإنساني مع  مختلف القارات، انطلاقاً من نهج الإمارات القائم على خدمة المصالح المشتركة، وتحقيق الازدهار لجميع الشعوب، إلى جانب العمل بشراكة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفي هذا الإطار، جاءت مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الباراغواي سانتياغو بينيا في أبوظبي، لتدفع علاقات البلدين إلى الأمام، وتفتح آفاقاً جديدة لاستثمار الفرص المتنوعة في عديد من المجالات الحيوية التي تدعم تحقيق رؤى البلدين وتطلعاتهما نحو التنمية المستدامة والازدهار،  وتوثق أواصر الشراكات الاقتصادية والتنموية والتعاون البناء مع دول أميركا اللاتينية.
الإمارات تهتم بتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول أميركا اللاتينية، وخطت خطوات مهمة في هذا المسار خلال الفترة الماضية، حيث صاحب التقدم في العلاقات الثنائية مع تلك الدول خلال العقدين الماضيين توطيد في العلاقات الاقتصادية، وبناء شراكات استراتيجية ترتكز على الجوانب التنموية، وذلك انطلاقاً من إيمان الدولة بأن التعاون والاستقرار، هما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية ومستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لجميع شعوب العالم.

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