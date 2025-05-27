الشارقة يتعادل مع شباب الأهلي ويتوج بطلاً لدوري اليد



دبي (الاتحاد)

توج فريق الشارقة رغم تعادله مع مضيفه شباب الأهلي بنتيجة (27-27)، بطلاً لدوري «أقوياء اليد» للمرة التاسعة على التوالي، والـ 19 تاريخياً، في مباراة جمعتهما اليوم، لحساب الجولة الختامية من الدور المجمعة الثانية في الدور النهائي للبطولة.

وسبق النهائي، على الصالة ذاتها، حسم مليحة للمركز الثالث والميدالية البرونزية، بفوزه على النصر بواقع (28-25).

وأهدى التعادل فريق الشارقة الحفاظ على صدارته الترتيب العام للدور النهائي برصيد 10 نقاط، بفارق النقطة الواحدة عن شباب الأهلي الذي بقى في مركز الوصيف، فيما أنهى مليحة الدور النهائي برصيد ست نقاط، بفارق الثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الرابع.

توج الفائزين الدكتور نبيل عاشور رئيس اتحاد كرة اليد، بصحبه خالد المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وأعضاء مجلس إدارة الناديين.

وجاءت بداية المباراة النهائية متقاربة المستوى، قبل أن يتمكن شباب الأهلي سريعاً بالابتعاد بالنتيجة وإنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق 10 أهداف وبنتيجة (18-8).

واستطاع الشارقة بالاعتماد على الدفاع الضاغط في إبطال مفاتيح لعب شباب الأهلي، وليتمكن «الملك» تدريجياً من تقليص الفارق قبل معادلة النتيجة في الثواني الأخيرة (27-27)، وحسم اللقب.