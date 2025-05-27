لبنان الشقيق

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يجدد، خلال لقائه في أبوظبي رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، موقف الإمارات الثابت والراسخ مع كل ما يحفظ أمن لبنان، واستقراره، وسيادته، ووحدة أراضيه.

لقاء أخوي يعكس حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الدائم على تقديم الدعم للشعب اللبناني من خلال أي جهد يصب في مصلحة تعزيز أوجه التنمية فيه، ومساندته في مواجهة التحديات، إضافة إلى تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية للقيام بدورها الهام في حفظ السيادة والأمن والاستقرار في البلاد.

مباحثات أبرزت المستوى المتميز للعلاقات الثنائية، والرغبة المشتركة في تعزيز جوانب التعاون والعمل المشترك، لمصلحة البلدين، انطلاقاً من التزام الدولة التاريخي بمساعدة الشعب اللبناني، وامتداداً لروابط المحبة والتقدير والاحترام المتبادل التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

مواقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الداعمة للشعب اللبناني أسهمت في تعزيز قدرة لبنان على مواجهة العديد من التحديات التنموية والإنسانية، خاصة في ظل اتخاذ البلدين إجراءات تعاون ملموسة مضت بالبلد الشقيق نحو مرحلة جديدة من العلاقات المثمرة، وتحقيق التنمية، ليعود لبنان إلى موقعه المهم في محيطه العربي والإقليمي والعالمي.