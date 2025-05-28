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"الصحة": تصديق الإجازات المرضية والتقارير الطبية يعزز برنامج "تصفير البيروقراطية"

"الصحة": تصديق الإجازات المرضية والتقارير الطبية يعزز برنامج "تصفير البيروقراطية"
28 مايو 2025 16:12

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المتعاملين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية لإصدار الإجازات المرضية والتقارير الطبية، وذلك ضمن منظومة الخدمات الرقمية الذكية التي تقدمها الوزارة لتسهيل رحلة المتعاملين وتقليص زمن إنجاز المعاملات بما يحقق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ويعزز سعادة المتعاملين.


وتتيح هذه الخدمة تصديق الإجازات المرضية والتقارير الطبية الصادرة عن المنشآت الصحية الخاصة والحكومية، بغض النظر عن مدتها، ذلك لتقديمها إلى جهات العمل بكل سلاسة ومصداقية.

وتشمل الخدمة تصديق الإجازات المرضية الصادرة داخل الدولة أو خارجها، وفق ضوابط محددة تضمن موثوقية التقارير الطبية والامتثال للأنظمة الصحية المعتمدة.

ويمكن للمتعاملين الدخول إلى موقع الوزارة أو التطبيق الذكي باستخدام الهوية الرقمية، ودفع الرسوم إلكترونياً بكل سهولة.

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ويتم تصديق الإجازات التي لا تتجاوز مدتها 5 أيام بشكل تلقائي، بينما تتطلب الإجازات التي تزيد عن 5 أيام مراجعة من قبل اللجنة الطبية المختصة، على أن يتم استلام القرار خلال يوم عمل واحد.


وتتفاوت آلية التصديق بحسب مدة الإجازة، فالإجازات التي تمتد لأكثر من شهر تُعرض على اللجنة الطبية العليا لاعتمادها بعد دفع الرسوم إلكترونياً، بينما تعتمد اللجنة الطبية الفرعية الإجازات التي لا تتجاوز الشهر الواحد ويُشترط ألا يتجاوز الفارق الزمني بين إصدار الإجازة وتقديم طلب التصديق شهراً واحداً.

 

وفي حال كانت الإجازات معتمدة من الجهات الصحية المحلية لا تحتاج إلى تصديق إضافي من الوزارة أما الإجازات والتقارير الصادرة من خارج الدولة فيجب تصديقها من وزارة الخارجية أولاً، ثم تُحال للجنة الطبية لاعتمادها في حال طلب المتعامل.

وقال عبد الله أهلي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة إن توفير هذه الخدمات الرقمية يأتي في إطار التزام الوزارة بالارتقاء بجودة المنظومة الصحية، وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة من أجل تطوير الخدمات، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وإسعاد المتعاملين، وتقليل مدة إنجاز معاملاتهم، فضلاً عن مواءمة التطور السريع للخدمات الذكية وتعزيزها في الدولة.

المصدر: وام
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الصحة
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