تابيا أولى صفقات الوصل لتدعيم الدفاع



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلنت شركة الكرة بنادي الوصل، عن أولى صفقات الموسم الجديد، بعد التوقيع رسمياً مع البيروفي الدولي ريناتو تابيا «29 عاما»، لاعب ليجانيس الإسباني في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريقه.

ويمتلك تابيا قدرات فنية عالية، ويلعب في مركز الوسط الدفاعي، كمحور ارتكاز يتمتع بالقدرات البدنية والقدرة على الالتحامات، ما يعزز قدرات «الفهود» في الشق الدفاعي، خلال الموسم الجديد.

أعلن الوصل في تغريده عبر منصة «إكس» مرحباً باللاعب الجديد قائلا«الدولي البيروفي ريناتو تابيا وصلاوي لموسمين وسينضم رسمياً إلى كتيبة الإمبراطور وسيرتدي الرقم رقم 13»

وكان تابيا قد لعب لأندية فينورد وتفينتي الهولنديين، قبل أن ينتقل إلى سيلتا فيجو لمدة 3 مواسم، ثم موسم واحد مع ليجانس، حيث حسم اللاعب قراره بالانتقال لكتيبة «الفهود» بعدما كان قد تلقى عدة عروض من أندية سعودية بالفعل.

على الجانب الآخر كانت إدارة الوصل قد أعلنت انهاء عقد المدرب الصربي ميلوش بالتراضي، ولا يزال البحث جارياً عن مدرب جديد يتولى قيادة الفريق في الموسم المقبل.