دقائق اللعب في «الليجا».. ريال مدريد «الأول» وبرشلونة «السابع»!



معتز الشامي (أبوظبي)



انتهى موسم 2024 - 2025 من الدوري الإسباني بمتوسط لعب 55 دقيقة و17 ثانية، محافظاً على الدقائق الفعلية الموسم السابق (55:18)، ورغم أنه يظل في أقل الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى من حيث وقت اللعب الفعلي، وتوج برشلونة بلقب «الليجا» برصيد 88 نقطة، متقدماً على ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 84 نقطة.

ورغم ذلك كان ريال مدريد الفريق الذي لعب أكبر عدد من الدقائق في المتوسط هذا الموسم بواقع 59:40، وهو ما حدث بالفعل في الموسم الماضي (59:43)، حيث كان الفريق الذي حصل على أكبر عدد من دقائق اللعب في الدوري الإسباني.

ومن ناحية أخرى، حقق خيتافي أقل متوسط وقت لعب بلغ 49:36 في مبارياته الـ 38، وهو رقم أقل بكثير من الموسم السابق (52:12)، أي أقل بعشر دقائق من وقت اللعب الفعال في المتوسط، خلف ريال مدريد.

الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن برشلونة حامل اللقب يحتل المركز السابع في الترتيب بـ 55:58 دقيقة خلف ريال مدريد (59:40)، وأتلتيكو مدريد (59:25)، وجيرونا (58:59)، وسيلتا فيجو (58:49)، وفياريال (56:51)، وريال بيتيس (56:11).

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) تقريراً مؤخراً عن البطولات الأوروبية، حيث سجل دوري أبطال أوروبا متوسط وقت لعب فعلي بلغ 60:07 دقيقة، يليه دوري المؤتمر بـ 56:10 دقيقة، والدوري الأوروبي بـ 55:15 دقيقة.

ترتيب وقت اللعب في «الليجا»

1- ريال مدريد: 59:40 60.8%

2- أتلتيكو مدريد: 59:25 60.3%

3- جيرونا: 58:59 59.9%

4- سيلتا فيجو: 58:49 59.2%

5- فياريال: 56:51 57.0%

6-ريال بيتيس: 56:11 56.4%

7-برشلونة: 55:58 56.5%

8- إسبانيول: 55:56 56.3%

9- فالنسيا: 55:37 56.1%

10- أتلتيك بلباو: 55:33 56.99%

11- ريال بلد الوليد: 55:05 55.7%

12- إشبيلية: 54:46 55.0%

13- لاس بالماس: 54:26 54.6%

14- مايوركا: 54:20 55.2%

15- أوساسونا: 53:55 54.5%

16- ليجانيس: 53:47 54.4%

17- ريال سوسيداد: 53:44 55.0%

18- رايو فاليكانو: 52:37 53.0%

19- ألافيس: 50:30 50.5%

20- خيتافي: 49:36 49.8%