الخميس 29 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

دقائق اللعب في «الليجا».. ريال مدريد «الأول» وبرشلونة «السابع»!

دقائق اللعب في «الليجا».. ريال مدريد «الأول» وبرشلونة «السابع»!
28 مايو 2025 20:20

 
معتز الشامي (أبوظبي)


انتهى موسم 2024 - 2025 من الدوري الإسباني بمتوسط لعب 55 دقيقة و17 ثانية، محافظاً على الدقائق الفعلية الموسم السابق (55:18)، ورغم أنه يظل في أقل الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى من حيث وقت اللعب الفعلي، وتوج برشلونة بلقب «الليجا» برصيد 88 نقطة، متقدماً على ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 84 نقطة.
ورغم ذلك كان ريال مدريد الفريق الذي لعب أكبر عدد من الدقائق في المتوسط هذا الموسم بواقع 59:40، وهو ما حدث بالفعل في الموسم الماضي (59:43)، حيث كان الفريق الذي حصل على أكبر عدد من دقائق اللعب في الدوري الإسباني.
ومن ناحية أخرى، حقق خيتافي أقل متوسط وقت لعب بلغ 49:36 في مبارياته الـ 38، وهو رقم أقل بكثير من الموسم السابق (52:12)، أي أقل بعشر دقائق من وقت اللعب الفعال في المتوسط، خلف ريال مدريد.
الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن برشلونة حامل اللقب يحتل المركز السابع في الترتيب بـ 55:58 دقيقة خلف ريال مدريد (59:40)، وأتلتيكو مدريد (59:25)، وجيرونا (58:59)، وسيلتا فيجو (58:49)، وفياريال (56:51)، وريال بيتيس (56:11).
ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) تقريراً مؤخراً عن البطولات الأوروبية، حيث سجل دوري أبطال أوروبا متوسط وقت لعب فعلي بلغ 60:07 دقيقة، يليه دوري المؤتمر بـ 56:10 دقيقة، والدوري الأوروبي بـ 55:15 دقيقة.

أخبار ذات صلة
برشلونة يرفض رحيل أراوخو في الصيف
ريال مدريد يعرض على مبابي قميص مودريتش

ترتيب وقت اللعب في «الليجا»
1- ريال مدريد: 59:40 60.8%
2- أتلتيكو مدريد: 59:25 60.3%
3- جيرونا: 58:59 59.9%
4- سيلتا فيجو: 58:49 59.2%
5- فياريال: 56:51 57.0%
6-ريال بيتيس: 56:11 56.4%
7-برشلونة: 55:58 56.5%
8- إسبانيول: 55:56 56.3%
9- فالنسيا: 55:37 56.1%
10- أتلتيك بلباو: 55:33 56.99%
11- ريال بلد الوليد: 55:05 55.7%
12- إشبيلية: 54:46 55.0%
13- لاس بالماس: 54:26 54.6%
14- مايوركا: 54:20 55.2%
15- أوساسونا: 53:55 54.5%
16- ليجانيس: 53:47 54.4%
17- ريال سوسيداد: 53:44 55.0%
18- رايو فاليكانو: 52:37 53.0%
19- ألافيس: 50:30 50.5%
20- خيتافي: 49:36 49.8%

 

 

 

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
برشلونة
أتلتيكو مدريد
جيرونا
سلتا فيجو
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج الدورة الـ34 في كلية القيادة والأركان المشتركة
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج الدورة الـ34 في كلية القيادة والأركان المشتركة
اليوم 18:27
برعاية منصور بن زايد.. جائزة خليفة التربوية تكرم الفائزين بدورتها الـ 18
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد.. جائزة خليفة التربوية تكرم الفائزين بدورتها الـ 18
اليوم 18:23
ديوكوفيتش يستبدل المضرب بدراجة في باريس!
الرياضة
ديوكوفيتش يستبدل المضرب بدراجة في باريس!
اليوم 18:19
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
اقتصاد
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
اليوم 18:05
فون دير تتسلم الجائزة
الأخبار العالمية
فون دير لاين تتوقع تشكيل نظام عالمي جديد
اليوم 18:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©