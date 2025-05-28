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نهائي كأس السعودية.. تعادل هجومي وأفضلية دفاعية للقادسية

نهائي كأس السعودية.. تعادل هجومي وأفضلية دفاعية للقادسية
28 مايو 2025 21:15

 
الرياض (د ب أ)

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بدأ العد التنازلي للقاء الختامي المنتظر لموسم 2024- 2025، حيث يحتضن ملعب الإنماء في جدة نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بين الاتحاد والقادسية، مساء الجمعة.
وينشد كلا الفريقين كتابة التاريخ في «أغلى الكؤوس»، حيث يبحث الاتحاد عن استعادة اللقب الغائب منذ عام 2018 والجمع بين الدوري والكأس، بعدما تُوج لتوه بطلاً للدوري السعودي للمحترفين.
في المقابل، يسعى القادسية لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، وحصد لقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، من أجل إنهاء موسمه المتميز في أفضل صورة، بعدما حسم تواجده في المربع الذهبي بدوري المحترفين، وضمن المشاركة في كأس السوبر السعودي 2025 للمرة الأولى.
وتعكس أرقام الفريقين في كأس خادم الحرمين الشريفين تقارباً كبيراً يبشر بنهائي قوي ومثير على أرض ملعب الإنماء مساء الجمعة.
وخلال مشوارهما في كأس الملك هذا الموسم، سجل كلاً الفريقين 10 أهداف، بيد أن القادسية يتفوق على المستوى الدفاع، إذ تلقت شباكه هدفين فقط في مقابل 4 أهداف استقبلتها شباك الاتحاد.
ويأتي لاعب القادسية جوليان كوينونيس في صدارة هدافي كأس خادم الحرمين الشريفين برصيد 5 أهداف، وهو نصف عدد أهداف فريقه في المسابقة، فيما يتشارك الثلاثي كريم بنزيمة، وصالح الشهري ودانيلو بيريرا في صدارة هدافي الاتحاد بـ «أغلى الكؤوس» بهدفين لكل منهم.

السعودية
كأس خادم الحرمين الشريفين
اتحاد جدة
القادسية
كريم بنزيمة
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