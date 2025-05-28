تراثنا هويتنا

القيادة الرشيدة تولي أهمية كبيرة للحفاظ على الموروث الثقافي والشعبي والحضاري الذي يعتبر مكوناً رئيساً لهويتنا الوطنية، ورصيداً للأجيال تستمد منه العزم والعطاء، ومصدر قوة ودعماً لطموحاتنا الكبيرة، كما يشكل قاعدة صلبة ثابتة ننطلق منها لتحقيق مسيرتنا التنموية، ومنبع إلهام وحافزاً لبذل مزيد من الجهد للمضي قدماً في تحقيق ما يصبو إليه وطننا من رقي وتطور.

استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فريق هجن الرئاسة، والفائزين في مسابقات «أمير الشعراء» و«شاعر المليون» و«المنكوس»، يجدد التأكيد على أهمية مثل هذه الفعاليات والمهرجانات والمسابقات الثقافية والرياضية التراثية في إغناء المشهد الثقافي والحضاري، وتحفيز الإبداع وإبراز المواهب في مختلف المجالات، بجانب دورها المهم في الحفاظ على مكونات تراثنا وتعميق روح الانتماء الوطني لدى الأجيال المتعاقبة.

فعاليات ومبادرات ومسابقات تراثية متنوعة تقام سنوياً في مختلف مناطق الدولة، تسهم بدورها في إحياء الذاكرة الشعبية، وتحافظ عليها من الاندثار، لتبقى شاهداً على ماضينا وقيمنا الإنسانية والمعرفية، كما تجسد حرص دولة الإمارات على هويتها الوطنية وإرثها الثقافي الذي أسهم في مدّ جسور التواصل مع جميع شعوب وحضارات العالم، وعزز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات على خريطة المشهد الثقافي الإقليمي والعالمي مركزاً للحوار الثقافي.