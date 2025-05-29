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«هوكي الجليد» يكثّف استعداداته لـ«آسيوية السيدات»

«هوكي الجليد» يكثّف استعداداته لـ«آسيوية السيدات»
29 مايو 2025 16:30

 
أبوظبي (وام)
أعلن اتحاد الرياضات الشتوية، وصول المنتخبات غداً، للمشاركة في بطولة كأس آسيا لهوكي الجليد للسيدات 2025، المقررة على صالة الهيلي للتزلج بمدينة العين، خلال الفترة من 31 مايو الجاري إلى 6 يونيو المقبل.
وتشارك في البطولة التي ينظمها الاتحاد برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، ستة منتخبات هي الإمارات، والهند، وماليزيا، وإيران، وقيرغيزستان، والفلبين، حيث يفتتح منتخبنا مشواره في البطولة السبت المقبل بمواجهة نظيره الإيراني.
واختتم منتخبنا الوطني معسكره الداخلي في مدينة العين، باستعدادات مكثّفة تؤهله للمنافسة على تحقيق نتائج إيجابية، بمشاركة 20 لاعبة.
وقررت اللجنة المنظمة إجراء تدريبات المنتخبات المشاركة يوم غد، كما تم الانتهاء من كافة الترتيبات الأخرى لاستقبال المنتخبات، وتجهيز قاعات الاجتماعات، وصالة التزلج، بالإضافة إلى إجراء بروفة حفل الافتتاح.
وأكد جمعة الظاهري، الأمين العام لاتحاد الرياضات الشتوية، أن الاتحاد أكمل استعداداته لاستضافة البطولة، في محطة جديدة لتأكيد النمو الكبير الذي تشهده الدولة في الرياضات الجليدية، ووصولها إلى مستوى التنافسية العالمية.

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