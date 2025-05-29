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برشلونة يرفض رحيل أراوخو في الصيف

برشلونة يرفض رحيل أراوخو في الصيف
29 مايو 2025 17:50


مدريد (د ب أ)

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ذكر تقرير إعلامي أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم قرر عدم بيع رونالد أراوخو هذا الصيف إلا إذا قام اللاعب نفسه بتفعيل بند فسخ العقد بقيمة 60 مليون يورو، والذي يسري فقط في الفترة من 1 إلى 15 يوليو المقبل.
وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أنه على الرغم من أن اللاعب واجه موسماً متقلباً تخللته إصابة في الصيف وشائعات مستمرة حول انتقال محتمل، خاصة إلى يوفنتوس، أكد النادي رغبته في الإبقاء على المدافع الأوروجواياني. وبسبب غموض مستقبل أندرياس كريستنسن مع برشلونة وتقدم عمر إينيجو مارتينيز، يظل أراوخو 26/ عاماً/ لا غنى عنه، ولن يقوم النادي بأي شيء لتسهيل رحيله.

 

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
رونالد أراوخو
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