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ثلاثية لخيول الإمارات في مضمار «سانداون»

ثلاثية لخيول الإمارات في مضمار «سانداون»
30 مايو 2025 14:02

 
عصام السيد (أبوظبي)
واصلت خيول الإمارات تألقها على المضامير العالمية، بعد أن حققت ثلاثة انتصارات من أصل الأشواط الستة، التي امتدّ عليها سباق مضمار «سانداون» البريطاني العريق، جاء اثنان منها بشعار «جودلفين»، وانتصارٍ واحد بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.
وقدّم «ترولرمان» لجودلفين عرضاً تحضيرياً مثالياً استعداداً لسباق كأس أسكوت الذهبية هذا العام، محققاً فوزاً سهلاً متصدراً من البداية إلى النهاية في سباق هنري 2 ستيكس (للفئة الثالثة) لمسافة 3200 متر، وسجل ابن «جولدن هورن» زمناً وقدره 3:37:03 دقيقة. 
واستعاد «أوبرا بالو» لجودلفين نغمة الفوز وسجل فوزاً مريحاً ليحسم اللقب بفارق 2.5 طول عن «باي سيتي رولر» في سباق هيرون ستيكس (قوائم) لمسافة 1600 متر وسيكون هدفه سباق سان جيمس بالاس ستيكس، وسجل ابن «غياث»زمناً وقدره 1:42:45 دقيقة.
واقتربت مشاركة «المقام» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في سباق قوس النصر الفرنسي «بري دو لارك دو تريومف» من أن تصبح حقيقة بعد فوزه اللافت في سباق «بريجادير جيرارد ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 2000 متر، وسجل ابن «لوب دو فيجا» زمناً وقدره 2:06:03 دقيقة.
ومن جهة أخري قرر المدرب سعيد بن سرور الاستعانة بخدمات الفارس أويسين مورفي، الحائز على لقب بطل الفرسان أربع مرات، لركوب «تورنادو أليرت» في سباق الديربي الإنجليزي.
وبعد أن استعان بسيلفستر دي سوزا لركوب ابن «تو دارن هوت» في سباق 2000 جينيز، سيلجأ مدرب نيوماركت إلى حليفه القديم ليرافق المهر المملوك لجودلفين في سباق إبسوم الرئيسي اليوم، وحقق الثنائي العديد من الانتصارات البارزة إلى جانب الفائزين بسباقات الفئة الأولى، «رويال مارين»، و«بن بطل»، الذي حقق أيضاً أول فوز لمورفي في سباق رويال أسكوت في سباق هامبتون كورت ستيكس 2017.

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