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فابريجاس يقترب من العودة إلى برشلونة

فابريجاس يقترب من العودة إلى برشلونة
30 مايو 2025 14:10

 
برشلونة (د ب أ)
مع انتهاء الموسم الكروي لنادي برشلونة، يستعد الفريق الكتالوني للموسم المقبل، ويفكر في الاستعدادات للموسم الجديد. ودائماً ما تعتبر بطولة كأس خوان جامبر الودية، التي تجرى سنوياً قبل انطلاق الموسم الجديد، لحظة مهمة في تحضيرات برشلونة، الذي توّج بالثلاثية المحلية في الموسم المنصرم (الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الإسباني) وبعد خسارة برشلونة القاسية صفر/ 3 أمام موناكو الفرنسي في النسخة الماضية لكأس خوان جامبر، يتطلع الفريق الكتالوني لاستعادة هيمنته على البطولة مجدداً.
ووفقاً لصحيفة (سبورت) الإسبانية، من المتوقع أن يكون خصم برشلونة القادم في كأس خوان جامبر، هو فريق كومو الإيطالي، الذي يتولى قيادته المدير الفني الإسباني سيسك فابريجاس. ولذلك، من المتوقع أن يستعيد لاعب خط الوسط السابق، الذي لعب لبرشلونة بين عامي 2011 و2014، بعض الذكريات الرائعة. تجدر الإشارة إلى أن برشلونة سيواجه فيسيل كوبي الياباني 27 يونيو المقبل، ومن المقرر أن يخوض مباراتين أيضاً في كوريا الجنوبية خلال جولته الآسيوية.

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